Restan colocar bonos soberanos y corporativos por u$s 5500 millones antes de que termine este año

"¿Será mejor emitir deuda en dólares ahora o después de las elecciones?", es la pregunta que se hacen en las mesas, al ver las encuestas que le dan al oficialismo al menos cuatro puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el costo se podría abaratar 50 puntos básicos, hay quienes evalúan salir antes si pueden darse el lujo de pagar medio punto porcentual más. Claro que para poder emitir post elecciones, los interesados ya deben ir preparando el prospecto y hacer el road show, de modo de salir de inmediato, ya que diciembre es considerado un mes cuasi muerto, en especial la segunda quincena. "Si todos deciden esperar, van a tener problemas, porque los inversores pueden cansarse de tantos bonos argentinos en tan poco tiempo y pueden perder el apetito. En cambio, si salen ahora ya se sacan rápido el problema de encima", analiza Sebastián Maril, de Research for Traders.

Según sus cálculos, restan cerca de u$s 5500 millones por colocar hasta fin de año: u$s 2500 millones de soberano, u$s 2700 millones de corporativos y u$s 300 millones de provinciales (Río Negro), aunque no todos lo harán. Se sabe que la Argentina emitirá u$s 2500 millones después de las elecciones, pero no lo hará en dólares, sino en otras monedas. En la City apuestan 95% que será en euros, pero no descartan que lo haga en yenes, y le dan un 5% de probabilidades. El 90% de las emisiones del país fueron históricamente en dólares, pero ya emitió en francos suizos, y siempre es saludable hacerlo en otras monedas, de modo de diversificar la estructura de deuda y llegar a otros inversores. El mercado asiático está ávido de este tipo de colocaciones, por lo que Maril no descarta la emisión en yenes.

Entre los corporativos, hay confirmados u$s 500 millones de Pampa Energía, u$s 500 millones del holding agropecuario MSU (ya contrató a JPMorgan para que lance un bono internacional) y u$s 400 millones del Banco Hipotecario. Aún están evaluando si salir Central Puerto por u$s 500 millones para construir parques eólicos, Metrogas por u$s 250 millones, mientras Mastellone aprobó un programa global de obligaciones negociables por un máximo de u$s 500 millones si sale con garantía de Arcor, pero puede que el monto sea menor. A principios de año Central Puerto había aprobado un bono para financiar proyectos de energía renovable por u$s 500 millones.

En Research for Traders especulan que a Autopistas del Sol le gustaría volver a los mercados de capitales ahora que le extendieron la concesión. Además, apuntan que siempre aparece algún tapado que a último momento decide salir a financiarse para mejorar sus costos operativos o cambiar deuda cara por barata, que fue lo que más se ha visto hasta ahora: cambiar un cupón que paga el 10% por uno que rinde 8% con mejores condiciones. "Durante este año, las emisiones internacionales con Ley Nueva York sumaron u$s 10.152 millones de bonos soberanos, u$s 5753 millones de corporativos y u$s 4536 millones de provinciales. Para 2018 las empresas tienen vencimientos de capital por u$s 2200 millones", señala Maril.