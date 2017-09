En el mes de las PASO, fue récord el volumen en el mercado cambiario

La dolarización previa a las elecciones primarias se hizo sentir en el volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), que en agosto alcanzó los u$s 46.556 millones (unos u$s 2100 millones diarios) y superó por $ 4300 millones el récord anterior, que se había registrado en julio. En su informe cambiario mensual, el Banco Central (BCRA) señaló: "Este máximo representó un incremento de 62% respecto del mismo mes del año 2016, explicado en mayor medida por las operaciones concertadas entre las entidades y sus clientes, y en menor medida, por la operatoria entre entidades, y entre éstas últimas y el BCRA".

Las compras brutas de billetes totalizaron u$s 3554 millones aumentaron unos u$s 500 millones con respecto al mes previo y llegaron al máximo desde octubre de 2008. El 42% de esas adquisiciones (unos u$s 1490 millones) fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales por cliente, participación que disminuyó 5 puntos porcentuales con respecto a julio. Dado que el 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en agosto adquirieron menos de u$s 10.000, la compra promedio por cliente fue de u$s 1448. La autoridad monetaria informó: "Estas compras fueron realizadas por 1.075.020 clientes, máxima concurrencia observada desde la liberación del mercado en diciembre de 2015 y que representó un incremento de 100.000 clientes respecto a lo observado en julio de 2017". Según el BCRA, dichas compras impulsaron el aumento en los depósitos en caja de ahorro en moneda extranjera.

En términos netos, en tanto, las personas físicas fueron quienes compraron la mayor cantidad de billetes, con u$s 2266 millones, mientras que las personas jurídicas se hicieron de u$s 25 millones durante el mes pasado. En agosto, cuando el tipo de cambio se escapaba más allá de los $ 18 por la incertidumbre electoral, el BCRA debió vender más de u$s 1500 millones para contener el precio de la divisa. En su informe, el organismo reconoció la incidencia de los comicios en las adquisiciones de billetes en el MULC: "Estas compras tuvieron una tendencia creciente durante las primeras dos semanas previas a las PASO, con una tendencia decreciente para el período posterior a esta instancia electiva. En efecto, en el período previo a las PASO, las compras netas de billetes de clientes ascendieron a u$s 132 millones diarios, mientras que, pasada esta instancia, promediaron u$s 85 millones por día".

En total, las operaciones entre las entidades y sus clientes concentraron el 73% del total operado en el MULC en agosto, 2 puntos porcentuales más que en igual mes del año previo. Asimismo, el volumen operado entre las entidades autorizadas y sus clientes alcanzó en agosto un nuevo máximo histórico por tercer mes consecutivo, ya que totalizó u$s 33.886 millones, lo que representó un aumento de 66% en términos interanuales. El informe señaló que la distribución de la operatoria con clientes por tipo de entidad continuó liderada por la banca privada extranjera, que representó el 65,2% y más que duplicó a la participación de la banca privada nacional que concentró el 25%. La banca pública y las casas de cambio, por su parte, se quedaron con el 9,4% y el 0,4%, respectivamente.

Como resultado de las fuertes compras netas de divisas por parte de los residentes que fue parcialmente compensada por la reversión de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario la cuenta capital y financiera del Sector Privado No Financiero registró egresos netos por u$s 1804 millones en agosto. Así, la salida de capitales se incrementó en u$s 1416 millones con respecto al mismo mes de 2016.