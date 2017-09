Bajan precios de celulares para competir contra los del exterior

"Hubo un acomodamiento de precios a la baja. El impacto del contrabando y del mercado de viajeros exigió cambios en el mercado. Hoy todas las marcas tienen modelos de menos de u$s 200", explicó Sebastián Novoa, analista senior de consumer and commercial devices de IDC Argentina. Se estima que el año pasado ingresaron por contrabando (sin incluir a viajeros que traen equipos cuando salen del país) unos 3 millones de celulares. "Los precios ya tomaron un sendero hacia la baja y el mix de productos hace que sean más accesibles. La gama media es donde tienen el mayor margen lo que les permite sostener precios accesibles en otros productos", agregó Novoa.

IDC presentó además un informe que muestra que el mercado de celulares de la Argentina está cada vez más sostenido por los equipos de gama media que cuentan con mejores prestaciones que en los años anteriores. Sus ventas representaron 46% de las ganancias totales del mercado en el segundo cuatrimestre del año.

Por rango de precios, se considera a los celulares de gama baja a los que cuestan menos de u$s 200; gama media a los de entre u$s 200 y u$s 300; alta entre u$s 400 y u$s 599 y ultra alta, para los que están por encima de u$s 600. En el país, estos últimos representan apenas 3% del mercado. De acuerdo a los relevamientos del mercado realizado por la consultora, Argentina recuperó su posición como el tercer mercado de América Latina en venta de celulares por unidades, detrás de Brasil y México. Si se toma en cuenta el precio promedio, en Argentina es de u$s 274, algo por encima del promedio de América Latina, que alcanza los u$s 247.