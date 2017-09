Antes de las urnas, en octubre se viene el test del Coloquio de IDEA

Aunque el Gobierno no quiere cantar victoria, todo parece indicar que saldrá airoso en las elecciones legislativas de octubre en todo el país y también en la compleja provincia de Buenos Aires. No hay ninguna encuesta que proyecte lo contrario. Si fuera así, dentro del macrismo comienzan a testear la posible reelección de Mauricio Macri.

¿El intentar dos mandatos consecutivos como algunos otros Presidentes hicieron será realmente el objetivo de quien dice haber llegado para cambiar las cosas? En la Ciudad de Buenos Aires lo hizo, aunque fue un trampolín necesario para su candidatura presidencial. Se verá. Por ahora falta muchísimo. Primero hay que llegar a octubre, como rezan dentro de los propios pasillos de la Casa Rosada. Casi un mes es un montón en una Argentina sacudida por la campaña, la desaparición de Santiago Maldonado, la lentitud de esa investigación judicial, el creciente clima de violencia política y la toma de casi 30 colegios porteños.

Con todo, la posibilidad de una reelección ya genera mucho entusiasmo en la mayoría de los sectores empresarios, aunque también dependerá del peronismo. Mientras tanto, la campaña que ya arrancó va dibujando las futuras figuras visibles sub 50. Tanto en el peronismo como en el PRO (no en Cambiemos, no confundir) asoman figuras jóvenes en provincias y municipios. La batalla de octubre será crucial. Hasta ahora hay una combo de datos alentadores para el Gobierno. La inflación baja, y su imagen positiva crece. Mañana, el INDEC dará a conocer una nueva suba del PBI en el segundo trimestre de este año respecto del anterior gracias a la construcción, el campo, algo de la industria y también del consumo. De hecho, la Cámara de Comercio, que preside Jorge Di Fiori, difundió que entre julio y agosto bajó un 22% la cantidad de locales porteños inactivos.

Los buenos números en la economía, aunque graduales siempre, impactan en el ánimo de los votantes y el caso Maldonado aunque grave desde lo institucional por múltiples razones no parece decisivo para modificar la elección electoral. Por ejemplo, un sondeo de la consultora Synopsis sobre 1100 casos en el conurbano y las ciudades de Bahía Blanca, Tandil, La Plata, Mar del Plata, San Nicolás reveló incluso respecto del caso Maldonado que un 22,6% afirmó que es un tema decisivo para su voto mientras que el 59,9% no lo consideró así, es decir que la percepción de este caso se acomoda a su simpatía política según explicó Lucas Romero, director de esa consultora. De igual modo La tensión sobre la economía parece haberse diluido respecto de las PASO. Otra encuesta la Taquion-UAI efectuada en CABA señaló que el 37,9% de los votantes cree que lo que se define en octubre es un modelo de país y un 23,7% señaló como respuesta un modelo económico.

Con todo este contexto y a sólo una semana de las elecciones, se realizará entre el 11 y el 13 de octubre en Mar del Plata el 53 Coloquio de IDEA, entidad que conduce Javier Goñi. Los organizadores ya están precalentando motores y ultimando detalles. Con el tentador título TransformándoNOS, este encuentro empresarial busca interpelar a todos los sectores pero en especial al propio sector privado, a su recambio generacional y de valores. Ya están confirmadas las presencias de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien asistirá el miércoles en la apertura para participar de una charla abierta y también el presidente Macri que disertará sobre el futuro que soñamos el viernes antes de comida de cierre.

Este 53 Coloquio presidido por Gastón Remy (Dow) le tomará prestado al deporte muchos de sus desafíos. Por ejemplo en la apertura estará en vivo y por video representantes claves del equipo de básquet denominado la Generación Dorada que contarán su experiencia colectiva de haber llegado a las grandes ligas y de dejar la semilla plantada en futuras generaciones, cuando en un principio nadie apostaba por ellos debido a las baja expectativas que generaba su desempeño originalmente. Del tenis, en otro caso, se robará el desafío del juego de las superficies para que el presidente de la Organización Techint , Paolo Rocca, y el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, cuenten cómo generar empleo e inversiones en todos los sectores económicos del país.

Por primera vez en un encuentro de este tipo también habrá un panel donde empresarios y sindicalistas juntos contarán el secreto de acuerdos sectoriales y empresarios que lograron posicionar un producto argentino con valor agregado y generación de empleo en el mundo. El desafío estará en manos de Daniel Herrero (Ceo de Toyota, el único no japonés en esa posición en el mundo dentro de esa compañía) junto a Ricardo Pignanelli, secretario general de Smata (el gremio que lidera las paritarias en 11 de las 12 terminales automotrices radicadas en el país) mientras que Miguel Gutiérrez (presidente de YPF) y Guillermo Pereyra (titular del gremio petrolero) contarán detalles aún no revelados del acuerdo por Vaca Muerta.