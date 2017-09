Con un presupuesto de u$s 190 millones, se presentaron los JJOO de la Juventud

El Comité Buenos Aires 2018 presentó ayer la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud (para atletas menores de 18 años), que se realizarán del 6 al 19 de octubre, a la vez que se explicó el concepto innovador de la competencia que tendrá su fiesta inaugural frente al Obelisco.

Del evento participaron Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y del Comité Organizador de los Juegos; Leonardo Larrosa, CEO del Comité; el ex tenista Luis Lobo, secretario de Deportes de la CABA; y Mario Moccia, secretario del COA.

"El presupuesto operativo será de u$s 190 millones, y el costo de la villa y el Parque Olímpico rondará entre los u$s 80 y u$s 90 millones", señaló Werthein en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede del COA.

De esos 190 millones, según informó el funcionario, 15 millones corresponden al aporte que realiza para este tipo de acontecimientos el Comité Olímpico Internacional (COI).

En este sentido, Werthein informó que no está contemplado un aporte del Gobierno Nacional "porque no se lo pedimos. Sí puso las garantías para presentar la candidatura" explicó. El también empresario se refirió por otra parte al estado de las obras de los distintos escenarios en los cuales se llevará a cabo el evento, e hizo hincapié en la Villa Olímpica.

"El 90% de la obra de la Villa Olímpica está ejecutado, y la recibiremos en marzo de 2018. Para todos aquellos que estuvimos en Río 2016 y convivimos con obreros trabajando, sabemos lo importante que es recibir la obra con anticipación. Eso nos permitirá probar, por ejemplo, el sistema eléctrico, el sanitario, Internet", puntualizó.

El complejo constará de 31 edificios que reunirán 1159 departamentos, en los cuales residirán 6208 personas. Al continuar con el detalle de las obras, Werthein dijo que "acá no van a quedar obras para que se herrumbren como sucede cuando se realizan este tipo de competencias. Cada cosa que se construyó ya tiene dueño y sabemos en que se va a utilizar, y las que no, se construyeron para ser desarmadas al finalizar".

Los Juegos tendrán un total de 32 disciplinas, de las cuales 22 serán mixtas, distribuidas en cuatro "Parques" ubicados en distintos puntos de la Ciudad, que se conectarán a través de los canales del Metrobús, con un total de 241 eventos.

En el Parque Olímpico de Villa Soldati competirán más del 50% de los deportistas. En tanto, el denominado Parque Urbano estará en Puerto Madero, el Parque Verde en los Bosques de Palermo, y el Parque Tecnópolis, que está en el límite de la Capital Federal con Vicente López. Como deportes debutantes estarán la danza deportiva (breakdance), la escalada deportiva, el karate y el patinaje de velocidad. El squash y el polo serán deportes de exhibición, mientras que no está prevista la realización de eSports. Habrá espectáculos musicales y experiencias gastronómicas. Y el costo de las entradas será similar a un "pase a un parque de diversiones", donde con una pulsera y un chip se habilitará el ingreso según el combo que se adquiera.