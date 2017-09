Una apuesta a integrar el componente nacional

Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires". Esta frase, tan añeja como repetida, insiste en determinar la primacía económica de la capital argentina. Sin embargo, una empresa familiar radicada en Esperanza, Santa Fe, recuerda que la ubicación geográfica no es un obstáculo cuando de emprender se trata.

SICA Metalúrgica Argentina es una compañía especializada en el diseño y la fabricación de recipientes sometidos a presión para la industria del Petróleo, el Gas y la Química. Con más de 30 años de experiencia, en 2011 decidieron ampliar sus horizontes hacia la energía eólica. A principio de este año, la firma se asoció con Tecnoaranda y Haizea-Wind, dos empresas españolas fabricantes de torres eólicas para la construcción de una nave industrial de 40.000 m2 que fabricará torres eólicas destinadas al mercado nacional.

Los inicios

Todo empezó en 1984 cuando Jorge Simonutti y un compañero de trabajo decidieron aceptar el retiro voluntario en Lito Gonella, la fábrica de recipientes sometidos a presión de la que eran empleados desde hacía 20 años. "Con unas máquinas de soldar, un compresor, una arenadora y un galpón alquilado, los socios comenzaron a prestar el servicio de rehabilitación de cilindros y tanques para transporte y almacenaje de gas licuado de petróleo (GLP), algo parecido a lo venían haciendo como obreros", relata Leonardo Simonutti, hijo del fundador y actual director General de la metalúrgica.

Con una actividad que no despegaba, los primeros meses no fueron fáciles. No obstante, una vez que tomaron clientes, empezaron a crecer a un ritmo sostenido, comenzando a exportar productos a Paraguay a principios de los 90. La fábrica, que más tarde fue adquirida en su totalidad por los Simonutti, en la actualidad comercializa sus productos a numerosos países de América latina, tiene oficinas en Paraguay e incluso tiene una alianza estratégica en Sudáfrica.

Segunda generación

Leonardo Simonutti empezó como dibujante técnico en la empresa familiar y hoy la dirige junto a dos de sus tres hermanos, Hernán y Roberto, que se desempeñan como director de Recursos Humanos y director de Compras, respectivamente. Con 49 años, está presente desde su fundación y considera que haber presenciado desde tan joven el desarrollo del negocio de su padre es su gran capital para poder adecuarse a los "vaivenes del mercado". Cuando se le pregunta qué significa ser emprendedor, da una respuesta simple: "Es tener una visión positiva del futuro".

Entre las fortalezas que encuentra el directivo, considera que se han distinguido en materia de calidad. Refiere que han obtenido certificaciones tales como ISO 9.001, ISO 14.000 y OHSAS 18.001, más tres estampas ASME. "Estas cosas permiten ganar mercados en contextos de altos estándares y muy exigentes", sostiene.

Con viento a favor

A partir de un pedido de IMPSA, en 2011, SICA construyó las primeras cuatro torres eólicas argentinas, de 85 metros de altura, para el parque de El Jume, en Santiago del Estero, que se inauguró en octubre de 2015. Esta experiencia es la que les abrió las puertas al negocio renovable. Simonutti explica que incursionar en esta nueva línea de producción se dio con cierta naturalidad, dado que las torres "tienen una similitud tanto en peso como en dimensiones respecto de los recipientes a presión" que hacen. "Nos pudimos adaptar", dice.

Ahora, SICA Metalúrgica se encuentra enfocada en la coordinación de sinergias con las dos empresas de capitales españoles para la construcción de una planta que se dedicará exclusivamente a la fabricación de torres eólicas. La nueva firma, denominada Haizea-SICA, se pondrá en marcha durante el primer trimestre del próximo año y lleva una inversión de u$s 15 millones. Se proyecta que su capacidad de producción será de entre 150 y 200 torres por año, creando 100 puestos de trabajo que se suman a los 190 empleados que hoy tiene.

"Esto será una planta industrial con una capacidad para abastecer al menos a la mitad de lo que va a requerir el mercado nacional", adelanta Simonutti, quien refiere que, con el actual desarrollo de las energías renovables, en la Argentina la demanda será muy importante.

En este sentido, su percepción es auspiciosa. El mercado renovable cuenta con los recursos naturales, humanos y tecnológicos, pero, según Simonutti, para que el país logre una matriz con un 20% de participación de energías limpias en menos de 10 años se debe procurar cumplir con lo estipulado por el Programa RenovAr. "Si a eso le sumamos financiamiento local y condiciones políticas razonables para que las inversiones vengan, el mercado se va a desarrollar aún más", agrega.

Para la familia detrás de estos proyectos, renovar los objetivos y aprovechar las oportunidades es algo de todos los días. Tal es así que Simonutti adelanta otros planes de negocio para profundizar en materia eólica, luego de poner en marcha la nave industrial. "La idea es seguir haciendo las partes que integran un generador eólico", dice. Así, SICA se introduciría en un segmento donde hay mucho por hacer, ya que -en palabras del directivo- "casi todo es importado".