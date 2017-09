Terminal Zárate apuesta con infraestructura y tecnología

Terminal Zárate (TZ), empresa perteneciente al Grupo Murchison, anunció un ambicioso plan de inversiones. El mismo se está llevando a cabo en distintas etapas de ejecución por u$s 30 millones a través de créditos que se gestionan ante la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).

El crédito forma parte del programa de inversiones por u$s 60 millones que inició TZ en 2016 y concluirá a fines de 2018.

Los detalles del mismo, fueron expuestos por el presidente del Grupo, Roberto Murchison, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich durante una visita que realizó a las instalaciones de la localidad de Zárate.

Entre las inversiones que comprende este programa se destaca la ampliación del muelle en 94 metros, totalizando una extensión de 480 metros y u$s 10 millones de inversión. Compra de 6 grúas RTG de última generación, lo que permitirá una más eficiente operación de contenedores en las playas de almacenaje con un desembolso de u$s 10 millones. Adquisición de una grúa pórtico Post-Panamax, que incrementará y hará más eficientes las operaciones en muelle de buques de mayor tamaño con una inversión de u$s 12 millones, y la realización de varias obras de infraestructura y tecnologías complementarias para mejorar los servicios con un valor de u$s 11 millones.

"Estas inversiones posibilitarán aumentar cargas proyecto y cargas generales, además de incrementar 40% la capacidad operativa de contenedores. De esta manera, también se acompaña con nuevas tecnologías el crecimiento del comercio exterior de nuestro país y se consolida la posición referencial de Terminal Zárate en el mercado y, a la vez, sigue adecuándose a las exigencias de calidad en servicios logísticos que tienen los clientes, sean líneas marítimas como importadores y exportadores", señalaron desde TZ en un comunicado.