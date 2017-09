Las empresas de energías limpias se revalorizan y atraen miradas de inversores

Las empresas que se alejan de los combustibles fósiles se estarían valorizando más. Tal es la conclusión que arroja la tercera actualización del informe Carbon Clean 200TM (Clean200TM), que clasifica a las mayores compañías de capital abierto en todo el mundo por sus ingresos totales de energía limpia evaluados por Bloomberg New Energy Finance (BNEF), y que lanzaron recientemente As You Sow (organización sin fines de lucro que promueve la responsabilidad corporativa socioambiental a través de la advocacy junto a accionistas y la constitución de coaliciones) y Corporate Knights (B Corp de medios de comunicación e investigación que pretende ofrecer información que empodere a las personas para poner los mercados en dirección a un mundo mejor).

De acuerdo a este, y según comunicaron sendas organizaciones, del 30 de junio de 2016 al 1 de julio de 2017, "las empresas del Clean200TM generaron un retorno del 16,9% contra una declinación del 1,2% en el índice de referencia para combustibles fósiles de la investigación, el S&P 1200 Global Energy Index". Las 10 firmas que más contribuyeron al desempeño de este primer año del Clean200TM son Siemens, Toyota, Schneider Electric, ABB, Panasonic, Vestas, Bombardier, Innogyse, Johnson Controls y SSE. Asimismo, son 11 los países con mayor número de compañías en la lista, a saber: China (68), los Estados Unidos (34), Japón (20), Alemania (8), India (7), Corea del Sur (7), Canadá (5), Suecia (5), Dinamarca (4), Irlanda (4) y Reino Unido (4).

"Después de un G20 dividido, nos sentimos entusiasmados al ver a las corporaciones en todo el mundo tomar la iniciativa de obtener ganancias con energía limpia", opinó, al respecto, Andrew Behar, CEO de As You Sow y coautor del informe. "Independientemente de la política, las fuerzas del mercado que impulsan los beneficios económicos de la energía limpia son claras y son mucho más poderosas que un pequeño grupo de personas atrapadas en el pasado", añadió.

Por su parte, Toby Heaps, CEO de Corporate Knights y también coautor del informe, apuntó: "Mientras algunos temían que el cambio de las políticas climáticas en Washington DC perjudicaría los inventarios de energía limpia en beneficio de los inventarios de combustibles fósiles, ocurrió lo contrario. Casi poéticamente, el Clean200TM superó el benchmark del combustible fósil el día de la inauguración (20 de enero) y no volvió a volver atrás desde entonces".