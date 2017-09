Fabricar en el mundo para competir en la región

Transcurría 1918, un año en que grandes procesos tomaron forma con un mundo que ponía punto final a la Primera Guerra Mundial y una Argentina que era escenario de movimientos como la Reforma Universitaria de Córdoba. En este contexto, un señor de apellido Zimmermann desarrollaba un termotanque eléctrico que se diferenciaba por contar con un termostato que permitía regular la temperatura. Aquel hombre era Raúl, quien a partir de esa innovación fundó Longvie, firma que el año próximo cumplirá un siglo de vida y hoy dirige su bisnieto Eduardo.

"Mi padre es el presidente del Directorio. Mi primo es subgerente de Ingeniería. Y mi hermano más chico, que tiene 37 años, es jefe de Venta Interior. Esos son los familiares que están en Longvie. El resto son ejecutivos, profesionales", cuenta quien fue nombrado director General en marzo último. "Es una empresa muy profesionalizada, en donde los familiares tienen que aportar valor. Además, el 30% está compuesto por accionistas, ya que tenemos un paquete en la Bolsa desde 1955", completa.

Innovación

El termotanque eléctrico, aquel producto iniciático de esta firma familiar que transita su cuarta generación y se prepara para la quinta, durante un tiempo dejó de fabricarse y recién volvió a formar parte del portafolio hace unos siete años.

Tras este vino la línea de cocción, que comenzó con la importación de cocinas eléctricas estadounidenses y continuó con las a kerosene. Con la "gasificación" de la Argentina, más tarde empezaron los desarrollos propios para ese insumo. Y, por último, llegó el lavado.

"A lo largo de la vida de Longvie, las líneas tuvieron mutaciones tecnológicas y estéticas muy importantes. La última fue la de los lavarropas. La fábrica tenía 25 años, y tanto la línea como el proceso de producción ya eran obsoletos para los estándares nuevos. Por suerte, pudimos hacer un convenio de colaboración con Candy Internacional, que es una marca italiana especialista en lavado", describe Zimmermann. Y sigue: "Ellos querían importar kits de lavarropas y montarlos en una planta acá, en Buenos Aires, y nosotros estábamos buscando proveedores en Europa para de-sarrollar la nueva línea. Así que nos juntamos. Longvie hizo una inversión de u$s 10 millones, y ellos pusieron todo su conocimiento y tecnología. Renovamos la planta de Catamarca, y hoy estamos fabricando unos siete modelos para Longvie y otros siete para Candy".

Etiquetados

Pero no solo de calidad se trata para Longvie, sino también de eficiencia. "En nuestro rubro, el tema fue entrando primero en lo que es cocción a gas, aunque, para esa época, ya había etiquetados de eficiencia energética en heladeras y aires acondicionados. Ahora ya estamos con eficiencia en calefones, y se viene para termotanques y lavado", detalla.

Las etiquetas en cuestión son por casi todos conocidas. Pero, ¿qué significa que un electrodoméstico sea rotulado como "A"? El empresario lo explica: "Indica que consume un 55% menos de energía que el que peor nivel de consumo tiene. O sea, un poco más de la mitad. De todos modos, G (la categoría más ineficiente) ya no existe. Todos los productos van a estar en niveles de D a A".

Aquí, Longvie trabaja con el objetivo estratégico de intentar -en palabras de Zimmermann- "ser A en todo".

"Tenemos productos que no lo son, pero ya los estamos desactivando. Por ejemplo, el calefón con llama piloto. El piloto es un elemento que puede generar un ahorro importante ya de entrada, haciendo un cambio desde la producción. Prendido un mes, que no calienta nada mientras no se esté usando el agua, tiene un consumo de 3.200 kilocalorías, que equivale al de un calefactor prendido durante 27 horas. Otro cálculo: pasando de un calefón con piloto a uno sin piloto, en promedio, se pueden ahorrar cerca de tres duchas de 10 minutos por día", profundiza.

Otra de las innovaciones "amigables con el ambiente" de esta empresa familiar se dio en 2016, cuando lanzó seis modelos de termotanques solares en alianza con la nacional Energe. "Veníamos hace tiempo pensando en tener alguna línea totalmente renovable. Este producto no cuenta con ningún elemento de vidrio y tiene una vida útil de 30 años. Además, el sarro no lo afecta", describe. "Si uno analiza el consumo de gas de un hogar, alrededor de un tercio representa calentamiento de agua si se posee un calefón con piloto; y si se tiene calefacción, una porción más del doble de eso. Entonces, venimos pensando en tener esta solución".

Más allá de las diferencias tecnológicas propias de cada fabricante, en el mercado, los precios de los termotanques solares van desde los $ 7.500 a los $ 50.000, y los más económicos no son los de origen nacional. ¿Por qué la amplitud? "Porque tenés un mundo importado muy fuerte de productos casi en su totalidad de origen chino -contesta Zimmermann-. China se especializa en fabricar termotanques solares con el sistema directo o indirecto, pero de tubos de vacío. Su producción es 90% eso. Y así va pasando a nuestra tecnología, que está en niveles más elevados. Acá se fabrica con los costos argentinos. Básicamente, la brecha entre el importado y el nacional está dada por esas dos variables. Con inversiones y volumen, estamos tratando de reducirla".

Producir local

Consultado sobre la integración del componente nacional, el empresario repasa la situación de algunos de los productos con los que trabaja. "En el mundo de la cocina, por ejemplo, los fabricantes argentinos utilizan la mayor proporción de componentes locales. El mundo de la cocción tiene la mayor integración nacional. La cocina Longvie tiene 95% de componente nacional", puntualiza.

Y añade: "En el caso del lavarropas de Longvie, el 70% está fabricado en el país, una proporción que también es alta considerando la electrónica que tiene este producto".

¿Qué espera en el futuro de esta compañía? "Hace dos años abrimos una filial en Colombia. Recién este año empezamos a vender productos allá", señala Zimmermann.

La estrategia en dicho país es arribar con un portafolio de productos que incluye no solo aquellos fabricados por Longvie en la Argentina, sino también otros con su marca, pero fabricados en otros países, que complementen a los primeros y sirvan para comercializar en Colombia. De este modo, comienza un proceso de regionalización de la firma.

Dicho por Zimmermann: "Estamos fabricando en el mundo para competir en América latina, no solo en la Argentina. Y me preocupa mucho fabricar en la Argentina, ya que tengo plantas y 830 empleados. Necesito darle de comer a mis fábricas acá y les voy a dar de comer. No solo con mercado nacional sino tratando de maximizar el internacional".