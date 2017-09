Gran descuento en licitaciónpor el servicio de remolques

La política de baja de costos logísticos encarada por el gobierno nacional continua dando signos positivos.

Los resultados obtenidos tras la licitación por servicios de remoque convocada por Enarsa en los puertos de Bahía Blanca y Escobar hasta diciembre 2018 señalan un 36% de abaratamiento con los precios del año pasado. Si la cifra se compara con la anterior gestión de gobierno la baja es del 60%.

En Bahía blanca ganó Svitzer, del Grupo Maersk y en Escobar CPT.

Transona, quien denunció la anterior licitación, llegó tarde a la presentación de ofertas.

Desde el Ministerio de Energía se reconoció el trabajo realizado por su par de Transporte y la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables quienes participaron directamente en la negociación.

En el caso de Bahía Blanca, la mejor oferta fue de u$s 118.772 ´por Servicio (Madero Amarres); precio tope, u$s 140.000 por servicio; precio actual, u$s 165.569 por servicio (Logística y Servicios Marítimos) y precio 2015 u$s 273.977 u$s por servicio (Trans Ona).

En Escobar, la mejor oferta fue de u$s 144.900 por servicio (Inversiones Marítimas Argentinas), precio tope u$s 205.000 por Servicio; precio actual u$s 241.346 por servicio (Logística y Servicios Marítimos) y precio 2015, u$s 387.156 por servicio (Trans Ona)

Los proveedores que presentaron oferta fueron Madero Amarres, Antares, e Inversiones Marítimas Argentinas.

Con estos resultados, el próximo foco está puesto en reducir drásticamente el valor del servicio de remolques en el Puerto de Buenos Aires. Para tal fin, se espera el desembarco de la mitad de la flota de Svitzer en el principal enclave de contenedores de la Argentina.

Svitzer pudo presentarse en esta licitación porque la Cámara de Armadores de Remolques desistió de la demanda presentada contra tres de sus remolcadores, a los que acusó de haber asistido a la plataforma de perforación petrolera Ocean Guardian en su operación de exploración en Islas Malvinas en virtud de las contundentes pruebas presentadas por la demandada. Al mismo tiempo, solicitó que se levente la medida cautelar que afectaba la operación de las unidades.

En su escrito de desistimiento, la Cámara señaló que "los elementos de juicio arrimados a la causa luego de la interposición de la demanda lo han aclarado de una manera cabal y suficiente". Por lo tanto desistió "incondicionalmente" y se comprometió a "no iniciar en el futuro una nueva contienda con el mismo objeto, por el mismo motivo, ni por ningún otro que se encuentre a él vinculado".

Los remolcadores que trajo Svitzer son azimuthal, comúnmente conocidos como ASD. Están equipados con dos potentes propulsores que les permiten girar hasta 360 grados. Pueden alcanzar todas las fuerzas direccionales de propulsión y son energéticamente eficientes. Tienen una edad promedio entre 10 y 12 años, muy por debajo de la media de la flota que opera en la región o en el país.

"Entramos en el mercado argentino con intención de quedarnos en el largo plazo porque creemos en el potencial de este país y del mercado en el que nos movemos; creemos que hay lugar para operadores globales, con la experiencia y la profesionalización que nosotros tenemos. Svitzer, compañía que pertenece al Grupo Maersk, es líder mundial en este sector y uno de los mayores operadores en Las Américas", dijo Martin Helweg, director Gerente de Svitzer para las Américas.

El directivo resaltó que "el 80% de nuestro crecimiento mundial proviene de esta región; operamos en 13 países vecinos, tenemos más de 80 barcos y empleamos a unas 600 personas en la región. El 90% de ellos son locales, porque nuestro éxito radica en combinar el conocimiento local con la experiencia acumulada, producto de nuestros proyectos por todo el mundo".