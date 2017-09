El color del dinero

Los dólares necesarios para montar un parque solar o eólico se cuentan de a millones. Es por eso que el rol del financiamiento resulta un lubricante indispensable para este engranaje.

En el marco del encuentro del GWEC, se repasaron los aspectos en esta área que demandan los proyectos de generación renovable, así como sus ventajas y deficiencias. Entre las conclusiones, se destacó el peso del financiamiento corporativo por encima de los project finance y la demanda de una mayor interacción de la banca pública para suplir las fallas que presenta el mercado.

Incipiente

En la Argentina, el mercado bursátil representa solo 6% del PBI, una cifra que asciende a 26% en México y Brasil, y a 70% en Chile. En este sentido, para Gonzalo Álvarez Cañedo, cohead de Capital Markets de Puente, son dos los retos ligados al financiamiento. Tienen que ver con los cambios de los sistemas financieros, aquí y en el mundo; y con un mercado de capitales local muy chico, en el que, si la demanda de los proyectos es menor a u$s 50 millones, puede resultar viable recurrir a la Bolsa, pero, si se buscan más de u$s 100 millones, se terminan estructurando deudas corporativas.

"En el último año se financió el negocio de energías renovables, pero no fueron esquemas de project finance sino financiamiento corporativo", reconoció Augusto Lorenzo Buda, director de Banca de Inversión de BBVA. Para su par de Santander Río, Martín Meeuwes, es una grata sorpresa la velocidad que tomó el desarrollo de este mercado: tanto el marco regulatorio como la respuesta de los privados generó nuevos negocios para el sector financiero. "En el formato corporate, fuimos los principales colocadores de deuda desde u$s 150 millones a u$s 500 millones para firmas como Axion, PAE e YPF. A su vez, por primera vez después de muchos años, cerramos la primera ECA (Agencias de Crédito a la Exportación) para la Argentina", apuntó.

Bancos locales

Para Lorenzo Buda, la espalda de los bancos públicos es suficiente para que puedan suplir las fallas del mercado local como, por ejemplo, asumir el riesgo de Cammesa o la falta de profundidad del mercado de capitales. En relación a su performance, dijo: "Los bancos en manos de los Estados no tienen la capacidad técnica-comercial para realizar un project finance. Pero, jamás se podrá poner en duda su capacidad de pago y tienen estructuras de fondeo para planear líneas a más largo plazo, propicias para proyectos como los del RenovAr".

Desde el BID, Martín Javier Duhart explicó que no hay que perder de vista la escala de los proyectos que se presentaron en el Programa RenovAr porque muchos de ellos son chicos, tanto en tecnología solar como en biomasa. "Si bien no pueden armar un project finance, hay que darles viabilidad porque tienen un efecto muy positivo en la economía. Muchas veces, al ser empresas ya existentes, se podrían armar líneas desde la banca pública para facilitar la concreción de estas obras", aseguró.

De cara a lo que sigue, todos coincidieron en que el RenovAr 2 será la ronda más competitiva y con actores muy fuertes, lo que generará precios mucho más certeros en cuanto a la viabilidad de los proyectos. "Los bancos queremos financiar buenos planes de negocios", cerró el hombre de Puente.