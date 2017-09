Bullrich: “Ojalá se dé un debate con Massa y Cristina antes de las elecciones”

El primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Esteban Bullrich, aseguró hoy que le gustaría que haya un debate público con el resto de los postulantes antes de las elecciones del 22 de octubre.



Además, consultado sobre la reciente entrevista que dio su rival de Unidad Ciudadana, la ex presidenta Cristina Kichner, aseguró que es “más de lo mismo” y “una mirada hacia atrás”.



“Ojalá, lo está trabajando el equipo. Es una muy linda herramienta para que se conozca con profundidad a los candidatos”, sostuvo Bullrich en declaraciones a radio La Red sobre la posibilidad de un debate.

En relación a la campaña, Bullrich opinó sobre la Provincia: “Entiendo que el gran desafío es convencer a los que todavía no confían porque he recorrido todas las secciones electorales de la Provincia y veo un entusiasmo en la gente, ratificado en la elección que se inició cuando los bonaerenses tomaron la decisión cambiar para siempre la Provincia, cuando fue que dijeron vamos a cambiar y a poner a una mujer como María Eugenia Vidal a cargo de la Provincia”.

Luego, se refirió a las críticas a la gestión de María Eugenia Vidal: “Nunca se puede decir que la gestión de Vidal es igual a la de Scioli. La obra pública que hay actualidad no se vio nunca. Y lo reconoce la gente que lo está sufriendo como ahora con las inundaciones, por la falta de obra de más de 20 años. Las autovías, pero además de todo eso, la diferencia en la gestión es que estamos al lado de los vecinos de la Provincia, hay un Estado que está presente”.

Volviendo al tema de la campaña, Bullrich aseguró: “Nosotros queremos ver ese ánimo generado por este crecimiento. Queremos que cada vez más bonaerenses confíen en nuestra política. Solo me preocupo por caminar la provincia como lo estamos haciendo. Estaría bueno también tener una oposición organizada para facilitar el diálogo y ojalá se dé un debate con Massa y Cristina antes de las elecciones”.



El ex ministro de Educación dijo que no cree que en los comicios legislativos se vote “a favor o en contra del gobierno”, sino que es “a favor de una transformación que se está haciendo”.



“El cambio es el que los bonaerenses están acompañando, y trabajamos para que cada vez más bonaerenses crean que ese cambio es posible”, enfatizó.



Consultado sobre las últimas declaraciones de Cristina Fernández, Bullrich resaltó que es “más de lo mismo, una mirada hacia atrás que no tiene contacto con la realidad”.



“Justamente por eso planteamos otra cosa y, por eso, la mayoría de los bonaerenses tienen el entusiasmo de una Argentina y una provincia que decidió cambiar. En 2015 decidieron mirar para adelante y trabajar con la verdad, que es la única manera de resolver los problemas que tenemos”, resaltó.



Por último, evitó analizar si una mayor presencia en los medios de la ex presidenta puede favorecer al oficialismo y dijo que en Cambiemos no pierden “el tiempo en mirar a otros dirigentes”.