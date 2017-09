Un ejecutivo necesita $ 105.000 por mes para hacer frente a su gasto familiar, según la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) que mide la Universidad del CEMA.

La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 1,18% en agosto y acumula un alza de 24,7% en los últimos doce meses, lo cual representa una suba de un punto y medio en relación al 22,2% registrado el mes pasado, indicó el estudio, y añadió que este pico en la medición se explica por la baja inflación mensual en la CPE en agosto de 2016 debido a la reversión transitoria en los aumentos de tarifas que se produjo un año atrás.

En los primeros dos cuatrimestres del año el aumento en la canasta fue de 16%, lo cual arroja un equivalente anualizado de 24,9%, puntualizó la Universidad del CEMA.

El costo de la CPE en dólares disminuyó 0,3% contra julio y se ubicó en u$s 6023. En relación a agosto de 2016 el alza de la CPE en dólares es de 6,4%. En 2016 el costo en dólares de la CPE fue en promedio de u$s 5500 mientras que en 2015 fue de u$s 4605.

Las mayores subas fueron en atención médica y gastos para la salud, 3,58%; vivienda y servicios básicos, 2,76%, y educación 2,11%, seguidos por alimentos y bebidas, 1,92%, y transporte y comunicaciones, con un aumento de 1,24%.El informe explica que la segunda mitad del ciclo lectivo comenzó con aumentos en las matrículas de los colegios.

En cambio, hubo bajas en esparcimiento, 1,61%, e indumentaria, con una caída de 0,84%. Según la Universidad del CEMA, ambas disminuciones tienen un fuerte componente estacional debido al fin de la temporada de invierno y sus respectivas vacaciones.

Indice líder

El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella dio a conocer su Indice Líder para agosto 2017, mostrando un escenario de optimismo.

El Indice Líder, que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, presentó un crecimiento de 2,14% durante agosto pasado, dijo el informe.

La probabilidad de ingresar en una fase recesiva en los próximos seis meses disminuyó a 10,2%, agregó.

En términos interanuales, el Indice Líder creció 20,26% con respecto a agosto de 2016. Por su parte, la serie tendencia - ciclo creció 20,5%.

El Indice de Difusión (Idcif) se encuentra en 60%. Esto quiere decir que, de las diez series que componen el Indice Líder, seis de ellas presentan aumentos interanuales, concluyó la Di Tella.