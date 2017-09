Analistas esperan que el BCRA mantenga tasas

Analistas consultados por El Cronista señalaron que esperan para hoy estabilidad en las tasas de Lebac, si es que se compara a los rendimientos que se fijen hoy con los que se veían ayer en el mercado secundario. Respecto de la licitación de agosto, sin embargo, eso significará una convalidación de la nueva curva de rendimientos.

Santiago Mosquera, Analista de Eco Go/Estudio Bein considera que aún no conviene irse de lleno a la parte larga. "Si hoy nos colocáramos a 240 días sería equivalente a renovar 8 veces la tasa corta a 25,40%, con lo cual, si esperas que en algún momento la tasa corta esté por encima de ese valor entonces termina siendo más conveniente colocarse aun en el tramo más corto. Obviamente si se cree que las tasas en dos meses van a caer 10 puntos, colocarse en el plazo largo aunque creo que todavía no estamos en ese escenario", dijo.

Para Federico Furiase, Economista Director de EcoGo / Estudio Bein y Profesor de la Maestría en Finanzas de UTDT el BCRA va a convalidar la mayor pendiente de los mercados secundarios en la licitación primaria. "El BCRA busca de esa manera cumplir con dos objetivos: la de mantener el sesgo contractivo vía la señal de tasas intentando renovar la mayor parte de los vencimientos para mantener bajo control el ritmo de la expansión monetaria e intentar anclar las expectativas de inflación al nuevo objetivo de 1% mensual y de esa manera estar en línea con la meta central de 10% en 2018. Por otro lado busca dar señales de liquidez y tasas en los tramos más largos para incentivar la demanda, estirar los vencimientos y descomprimir la bola de nieve, algo que ya está pasando dado las tasas más altas que vino convalidando el BCRA en los tramos más largos en los mercados secundario", comentó.

En la misma línea, para un operador de un banco local, las tasas se mantendrán en línea a lo que marca el secundario. "En casi todas las licitaciones el BCRA convalido lo que venía mostrando en el mercado secundario y no creo que esta sea la excepción. Espero que se mantengan los niveles actuales de tasas en busca de asegurarse de tener 100% domada la inflación núcleo a la vez que intenta mantener el tipo de cambio tranquilo de cara a octubre", dijo.

El analista financiero, Christian Buteler considera que no habrá demasiados cambios en la licitación actual: "Creo que va a mantener el Central. No creo que modifique la tasa ya que hay bastante liquidez y el dólar está muy planchado a la vez que el inflación no converge a los objetivos planteados. A diferencia de licitaciones anteriores creo que la renovación va a ser alta sobre, todo por lo planchado que esta el dólar".