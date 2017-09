Viajes a Chile impulsan 37% en el año a gastos con tarjeta de crédito en el exterior

"Casi un millón de argentinos más viajaron a Chile este año por tours de compras. También crecieron los viajeros a Brasil y Miami. El argentino ve que le sigue conviniendo el financiamiento con crédito con un tipo de cambio atrasado con respecto a la inflación".

Esta es la explicación que da Damián Di Pace, director de Focus Market, de por qué los gastos con tarjeta de crédito en el exterior subieron 37% en lo que va del año. En los primeros siete meses del 2016 se tarjeteó en el extranjero por u$s 4769 millones, contra u$s 6524 millones en lo que va del año, según el Banco Central.

"Sigue barato el dólar relativo, sumado a los planes de cuotas sin interés para pasajes. Además, durante el cepo se generó el hábito de comprar con tarjeta cuando se viaja a otros países, y tienen un tipo de cambio competitivo comparado contra otras opciones, como casas de cambio, por ejemplo", detallan los directivos de las emisoras.

En enero, durante las vacaciones de verano, el alza fue del 63%: pasaron de u$s 803 millones en el primer mes del 2016 a u$s 1309 millones en enero de este año. "Por seguridad y practicidad muchos pagan con tarjeta. Y las compras son cada vez más por lo barato que es la electrónica y la ropa con sólo cruzar la frontera", explica Guillermo Barbero, partner de First.

Hay entidades que piden que se comunique con al menos 48 horas de anticipación, indicando lugar y fecha del viaje. Como la gente suele hacer uso y abuso del arte del tarjeteo cuando viaja a otro país, puede suceder que, si no se da aviso, rechacen las transacciones por temor a que sea un fraude, y no sea el titular quien esté utilizando la tarjeta. Entonces, piden que llamen a un 0800 para verificar datos. También mandan mails y mensajes de texto para confirmar las transacciones.

"Es una recomendación que tiene que ver con la seguridad, ya que empiezan a aparecer transacciones en el exterior que salen del patrón de consumo habitual y, por lo tanto, modifican los parámetros de la autorización. Si el tarjetahabiente avisa a dónde va a viajar y durante qué período, el sistema de autorización toma en cuenta estos parámetros", dicen en una entidad.

El consejo es avisar en la página web del emisor de cada una de las tarjetas que se lleve, y de los bancos de los cuales se use el débito. De paso, se puede pedir gratis el seguro médico, ya que para ciertas tarjetas está incluida. Otros aprovechan para pedir la ampliación transitoria del límite de compra.

Lo cierto es que cada banco tiene su política: si bien todos aconsejan dar aviso, para algunos es obligatorio, mientras otros sólo lo sugieren. Al momento de pedir la habilitación, se solicita al usuario número de plástico, datos de validación de la titularidad, destino del viaje y fecha de salida y regreso. Si la cuenta posee tarjetas adicionales también se deberá dar aviso por cada uno de ellos. La información podrá ser registrada a partir de un mes antes de la partida. Si el viaje posee múltiples destinos, se deberá incluirlos en un único registro.

También sugieren agendar los teléfonos para llamar desde el exterior por cobro revertido. Asimismo, recomienda verificar el alcance de la cobertura de asistencia en viajes según el tipo de producto con el que se cuenta. No hay que olvidarse de consultar el límite asignado para compras y adelantos, además de la vigencia de la tarjeta. Además, se puede verificar con el banco emisor la posibilidad de que se le otorgue una ampliación transitoria por viaje.

Para usar débito, muchos países piden que la tarjeta cuente con un pequeño microchip al frente del dorso, porque son más seguras que aquellas que tienen banda, que se irán reemplazando a medida que venzan..