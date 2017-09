Bancos de Europa son invadidos por un ejército de inversores chinos

Es verdad que Gengis Kan era de origen mongol y que, a pesar de que su imperio controló toda China hacia fines del siglo XIII, quien recién llegó a convertirse en uno de los mayores emperadores chinos fue su nieto, Kublai Kan. Pero la imagen de una horda de asiáticos llegando a Europa para conquistarla provoca el mismo efecto, tanto hacia el año 1240 como en la última década.

Se podría decir que a los europeos les genera cierta "inquietud cultural" ver llegar a ejércitos provenientes de Asia, ya sean los mongoles de Gengis Kan, los turcos del sultán Solimán en el siglo XVI (cuando sitiaron Viena), o los inversores chinos que hoy adquieren participaciones en las distintas entidades financieras del Viejo Continente.

Si al principio estos inversores fueron bien recibidos por las autoridades europeas, porque el sistema bancario continental había entrado en crisis a partir de la debacle de la deuda soberana en 2010, lo que implicaba un cierto riesgo sistémico, hoy, lo mínimo que se podría decir es que su presencia incomoda.

Deutsche Bank, Allianz, Millenium BCP (el mayor banco privado de Portugal) son algunos de los nombres que hoy pasaron a contar con accionistas de origen chino y que son la punta de lanza de esta segunda invasión financiera proveniente de ese país. Porque la primera comenzó hace casi una década, cuando la Unión Europea empezó a sufrir los efectos de la crisis subprime estadounidense primero, y luego de su propia crisis de la deuda soberana.

En ese momento, la situación extremadamente difícil de muchas entidades financieras obligó a los distintos gobiernos europeos a aceptar la "ayuda" que ofrecían los inversores chinos, dispuestos a capitalizar a varios bancos en problemas (recordar que hubo entidades como el Royal Bank of Scotland que tuvo que ser rescatada por el gobierno británico para que no quebrara).

En el año 2007 llegaron los primeros "conquistadores" de ese origen al mercado europeo, aprovechando que el gobierno chino no les prohibe a sus grandes grupos industriales invertir en el sector financiero extranjero, algo que sí sucede en otras áreas como la actividad deportiva (léase clubes de fútbol) o el rubro inmobiliario. "En el sector financiero, los inversores chinos avanzan por segmentos, como ya lo hicieron en otras industrias tales como las del sector siderúrgico o químico", explicó el analista independiente Xu-Pionchon Qinghua. De hecho, este año la multinacional agroquímica suiza Syngenta fue adquirida por el gigante ChemChina por u$s 43.000 millones, convirtiéndose en la mayor compra realizada por un grupo chino fuera de su propio país.

Invasión por oleadas

En el caso del sector financiero europeo, la llegada de este "ejército invasor" fue por oleadas. Si al principio se planteó la adquisición de participaciones de bancos de menor envergadura, en esta segunda etapa los inversores chinos ya le apuntan a las entidades de mayor tamaño.

Fue así que en 2015 el fondo de inversión Fosun ingresó al capital del Millenium BCP, un banco que había sufrido de manera significativa la crisis de la deuda portuguesa. Pero también había evaluado comprar una parte de otra entidad de Portugal: el Novo Banco. Sin embargo, el golpe más grande dado por un grupo inversor chino fue claramente el del HNA, que al quedarse con el 10% del Deutsche Bank (la entidad de mayor tamaño de Alemania), se convirtió en su principal accionista. Y La movida inversora china no se detiene allí: el grupo asegurador Allianz (el más grande de Alemania) también está dentro de los planes de esta invasión financiera.

¿Cómo pudo un grupo empresarial chino convertirse en el primer accionista del Deutsche Bank? Como suele suceder en estos casos, gracias a una crisis y a malas decisiones de sus directivos. Porque si la entidad alemana no hubiese perdido la astronómica suma de u$s 8100 millones en 2015 y de u$s 1600 millones en 2016 (en gran parte por la multa fijada por las autoridades de EE.UU. tras haber especulado con hipotecas subprime), nunca su valor de capitalización hubiese caído al punto de permitir el ingreso de capitales chinos para fondear al banco. Esta situación que hoy se vive en Europa con varias de sus principales empresas (no solo del sector financiero) recuerda mucho a la que se vivió en la Argentina post 2001, con la venta a precio de saldo de muchas de las más grandes compañías a capitales brasileños.

Varios objetivos

La decisión de invertir en la banca europea por parte de los grandes inversores chinos tiene varias explicaciones. Por un lado, la necesidad de expandir el peso económico de esta nueva potencia mundial más allá de su zona de influencia regional, algo que en los últimos años ya se hizo notar en el continente africano. Los bancos y fondos de inversión chinos son la punta de lanza del resto de empresas de ese origen, que requieren de servicios financieros a su medida para poder realizar sus planes de expansión e inversiones. El caso más emblemático de esta avanzada es la ya famosa "Ruta de la Seda", un monumental proyecto de inversión en infraestructuras que lleva adelante el gobierno de Xi Jinping para conectar a China con Europa.

Pero también existe un motivo de diversificación del riesgo doméstico que va más allá de la oportunidad que hoy ofrece el sector bancario europeo. Justamente, el sistema financiero chino se encuentra sometido a una especulación significativa en su sector inmobiliario, lo que fragiliza los activos de todos los bancos. Y Europa luce hoy como un destino mucho más seguro. "Invertir en activos financieros como Allianz o Deutsche Bank es una forma de garantizarse ingresos seguros y recurrentes. El momento de entrada es ideal, porque estos activos están valorizados muchas veces al mismo nivel o por debajo de sus fondos propios, cuando el entorno financiero europeo es más seguro", según Xu. La invasión ya empezó y promete quedarse todo el tiempo posible.