Una operación errónea hizo duplicar el valor del índice Merval por siete minutos

Una cascada de órdenes de compra sobre papeles de Siderar causó ayer un repunte de 105% en el índice Merval. La situación duró siete minutos y la escalada del indicador que pasó de 23.743 a 48.579 puntos se revirtió cuando Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) canceló las operaciones. Al final, en realidad, el Merval subió 0,8% en el día.

El Merval más que duplicó su valor como resultado de la suba de 1900% en el papel de Siderar. "Hasta las 14:49, la acción venía operando a $ 11,80. A partir de las 14:53, se empezaron a disparar órdenes de compra que fueron barriendo toda la oferta que había. La órdenes llevaron al precio hasta $ 13,50. Se ve que después de eso no había más oferta y la siguiente orden de venta estaba marcada en 20 acciones a $ 239", contó Andrés Vilella Weisz, portfolio manager de Balanz Capital.

Desde BYMA, en tanto, explicaron: "Esto sucedió porque se lanzó una orden de tipo market, donde el operador elige la cantidad de papeles que quiere comprar pero no el precio. Entonces, se va tratando de comprar la cantidad solicitada hasta completar la orden. Si bien la profundidad del mercado era amplia, en el fondo había precios extremadamente distorsionados, como la venta a $ 239. Al ingresar la orden market, barrió con todo el libro y, como no había más oferta salvo la que estaba en $ 239, se hizo la operación". En el mercado comentaron que ante el error se dispararon las alarmas internas y se procedió a cancelar las operaciones. BYMA alertó a las partes involucradas y a quienes distribuyen los datos bursátiles, a fin de que el salto no quedara registrado y alterara las series históricas.

En el mercado ayer especulaban con que pudo haber un error humano, ya sea al cargar el precio de compra, o bien, al introducir la cantidad de papeles solicitados. Las órdenes market no tienen restricciones en cuanto a precio porque, precisamente, son una herramienta que está pensada para comprar por cantidad de papeles, al precio de mercado. Por lo tanto, esta situación podría repetirse, si el mercado no gana en profundidad. De hecho, ya pasó otras veces pero no se percibió porque se trató de papeles más líquidos.