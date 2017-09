Preocupa a los gobernadores la falta de definición por las cajas previsionales

Con la discusión del Presupuesto 2018, el proyecto de Responsabilidad Fiscal, y la jugada de transferir a la ANSeS gran parte del impuesto al Cheque, los ministros de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego reclamaron que el organismo previsional "deje de pisar" las transferencias para el pago de las cajas de jubilaciones.

"No me voy con ningún cheque; apenas me llevo una promesa" afirmó a El Cronista uno de los ministros de Economía que participó del encuentro en donde las 13 provincias que no tiene la caja previsional transferida a la Nación le pidieron a los funcionarios del Ministerio del Interior y de la ANSeS una mayor agilidad en el flujo de fondos

La decepción del ministro provincial se debe a que asegura haber entregado todos los datos solicitados por ANSeS y que ayer obtuvo como respuesta oficial fue que hace dos semanas terminaron el aplicativo de simulación y que en dos semanas más tendrán todo listo para firmar el acuerdo de pago con las provincias.

"Si nos ponemos de acuerdo, algo que la experiencia muestra como difícil, recién en noviembre empezaría a regularizarse. Pero son particularmente burocráticos con este tema. El año pasado nos pasaron la cuota automática y el último día hábil del año el resto de los fondos. Nos desfinaciaron la caja", explicó otro de los presentes.

Un ejemplo de esto es lo que le sucedió a Santa Fe en 2017. La provincia tiene un déficit de $ 3060 millones y hasta el 30 de diciembre había recibido $ 1050 millones. La diferencia la tuvo que cubrir con fondos propios.

Para este año, el Presupuesto estableció $ 15.000 millones para financiar las jubilaciones de esas 13 cajas en un sistema que funciona mediante una simulación. Las provincias envían el listado de los jubilados y ANSeS simula cuánto le costaría pagarlas y transfiere los fondos.

Pero no todo es consecuencia de la excesiva burocracia de la ANSeS. Algunas provincias tampoco cumplieron con el pedido de recopilar toda la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley 27.260, que es la que establece este mecanismo.

Situación que los funcionarios nacionales Alejandro Caldarelli, secretario de provincias, Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias y Federico Braun, subdirector ejecutivo de administración de ANSeS les hicieron notar y "se comprometieron a trabajar en conjunto para encontrar una solución".

Mediante un comunicado los funcionarios nacionales explicaron que se busca ecualizar el déficit previsional existente en los sistemas no transferidos y que la Nación será quien, mientras tanto, siga cubriendo las inequidades"

En ese contexto quedó establecida un nuevo encuentro para el 4 de octubre donde se terminaran de definir los criterios a seguir.

En medio de esto, los ministros provinciales se llevaron otra preocupación. Cuando consultaron cuántos fondos quedaron establecidos en el Presupuesto 2018 para las cajas previsionales, la respuesta fue "aún no lo sabemos". "Nos quedamos perplejos por la respuesta. Este es un tema muy importante como para que nos digan que no saben con qué fondos vamos a contar".