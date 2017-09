Una molotov contra la puerta de la Legislatura provocó un principio de incendio

Un grupo de unas quince personas arrojó esta tarde un recipiente con combustible, provocando un principio de incendio de una de las puertas del edificio de la Legislatura porteña



El hecho ocurrió pasadas las 18.40 en el cruce de las calles Perú e Hipólito Yrigoyen, donde los encapuchados primero tiraron una bomba molotov contra la puerta de madera de la Legislatura y luego rompieron los vidrios del restaurante Cabildo, ubicado en frente



Tras la agresión, el grupo no identificado -que no superaba las quince personas- se escondió entre los manifestantes que se trasladaban por Avenida de Mayo en dirección a la Plaza, por los 11 años de la desaparición de Jorge Julio López.



Trabajadores del restaurante explicaron a DyN que ‘primero se escuchó el estruendo de la molotov‘ frente a la puerta de madera, y luego ‘gritos y golpes contra los vidrios‘ del comercio.



‘Pasaban gritando y golpeando con piedras los vidrios. Rompieron uno por completo y otros los dejaron astillados‘, apuntaron.



Efectivos de la Policía de la Ciudad, en tanto, precisaron que por los incidentes ‘no hubo detenidos‘.



Por último, manifestantes que estaban presentes al momento de los incidentes aseguraron que los agresores no formaban parte del reclamo.