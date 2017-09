La canasta de gastos familiares de un ejecutivo aumentó 10% en dólares en un año

La inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 1,18 por ciento en agosto y acumula un alza de 24,7% en los últimos doce meses, de acuerdo al relevamiento que realiza UCEMA.

La CPE evalúa el costo de una canasta de consumo representativa para el grupo familiar de un profesional ejecutivo, residente en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, cuyo nivel mensual de gasto llegó a $104.900 en agosto de 2017.

Según evaluó la institución, este pico en la medición se explica por la baja inflación mensual en la CPE en agosto de 2016 debido a la reversión transitoria en los aumentos de tarifas que se produjo un año atrás.

En los primeros dos cuatrimestres del año el aumento en la canasta fue de 16%, lo cual arroja un equivalente anualizado de 24,9%.

El costo de la CPE en dólares disminuyó 0,3% contra julio y se ubicó en u$s 6023. En relación a agosto de 2016 el alza de la CPE en dólares es de 6,4%. En 2016 el costo en dólares de la CPE fue en promedio de u$s 5500 mientras que en 2015 fue de u$s 4605.

Subas y bajas

El capítulo de atención médica y gastos para la salud lideró las subas con un alza de 3,6%, seguido por vivienda y servicios básicos que escaló un 2,8%.

La segunda mitad del ciclo lectivo comenzó con aumentos en las matrículas de los colegios y esto se vio reflejado en un alza de 2,1% en el capítulo de educación.

El capítulo de alimentos y bebidas ascendió 1,9% mientras que el alza en transporte y comunicaciones fue de 1,2%.Indumentaria descendió 0,8% mientras que el retroceso en el rubro de esparcimiento fue de 1,6%. Ambas caídas tienen un fuerte componente estacional debido al fin de la temporada de invierno y sus respectivas vacaciones.