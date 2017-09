Moody’s celebró el fallo de la Corte que limita las indemnizaciones

La agencia de calificación Moody’s celebró el fallo de la Corte Suprema que limita los montos a pagar por parte de las empresas a trabajadores en concepto de indemnizaciones al sostener que se trata de una decisión “positiva” para las aseguradores.

La semana pasada, el máximo tribunal resolvió que los jueces laborales no pueden incrementar a su arbitrio los montos de las indemnizaciones por accidente de trabajo fijado por ley en la reforma de 2012, al revocar una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había aumentado injustificadamente el importe de un resarcimiento del sistema.

“La decisión de la Corte es positiva para las aseguradoras de riesgos de trabajo dado que reducirá los costos de los siniestros y brindará una mayor certeza sobre las pérdidas esperadas futuras al limitar la capacidad de los jueces para definir subjetivamente montos indemnizatorios mayores a los que establece la ley”, consideró la agencia.

Según precisó Moody’s a través de un informe conocido hoy la cantidad de juicios contra las aseguradoras de riesgos de trabajo ha aumentado 10 veces en la última década. En ese sentido, consideró que tal circunstancia “ha incrementado los costos, aumentado la presión sobre la situación financiera de las aseguradoras y amenazado la viabilidad del sistema”.

“La alta litigiosidad en Argentina ha llevado a muchos demandantes a buscar -y frecuentemente obtener- compensaciones de las aseguradoras mayores a lo que indica el marco legal actual, poniendo en riesgo la estabilidad y sostenibilidad del sistema de seguros de riesgo de trabajo”, agregó.

Pasado y futuro

Recordó además que tal situación ha llevado a varias aseguradoras internacionales se retiren del mercado argentino en los últimos años, como CNA Financial Corporation , Liberty Mutual Group Inc. , American International Group, Inc., MAPFRE S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

La calificadora evaluó que las decisiones de los tribunales de instancias inferiores al determinar las indemnizaciones han variado ampliamente en función de la jurisdicción y, en muchos casos, esas resoluciones no han seguido los lineamientos establecidos en la actual ley de riesgos del trabajo.

“Esto no solo ha ocasionado un aumento en el costo de las aseguradoras, sino que también ha dificultado a las mismas el cálculo de los costos finales de sus coberturas. Dicho incremento de costos ha resultado en que las aseguradoras de riesgos de trabajo deban depender en gran medida en la obtención de resultados de inversiones para compensar las pérdidas técnicas”, sostuvo.

Para el futuro, Moody’s estimó que la decisión de la Corte Suprema hará que los tribunales de instancias inferiores decidan de acuerdo a la ley de riesgos del trabajo y disuadirá a los demandantes de buscar compensaciones más altas.