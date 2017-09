Se relanzó Cristina Kirchner, pidiendo el voto a Taiana

En un estadio de Florencio Varela, sobre un escenario de estética de tinte más peronista, rodeada de intendentes bonaerenses, bastó una arenga de su curriculum vitae y fotografías distribuidas luego del acto de relanzamiento de campaña de ayer para que Cristina Fernández de Kirchner hiciera más por pedir el voto de su compañero de boleta Jorge Taina que lo que hizo por el ex presidenciable Daniel Scioli en 2015.

Ante los resultados de las PASO, con la única expectativa que Cambiemos lo pueda dar vuelta, la ex Presidenta focalizó su discurso en el debate que atravesará las próximas semanas antes de las generales: quién será el tercer senador por la provincia de Buenos Aires. Siendo cabezas de listas, si se repiten la perfomance de la tabla general, tanto la postulante de Unidad Ciudadana como el oficialista Esteban Bullrich tienen garantizada una banca en la Cámara alta. La necesidad del primer puesto, que el kirchnerismo consiguió en las primarias por apenas 0,21%, es porque el segundo no mete otro. "El tercer senador va a ser Taiana o Gladys González (Cambiemos). Él no va votar un ajuste, por su trayectoria, su historia, su compromiso...fue Canciller de Néstor y mío. Por ahí nos peleamos un poquito pero nos amigamos", lo endulzó la ex mandataria, al recordar su renuncia de 2010, en un discurso de 37 minutos frente 30 mil militantes, según fuentes K.