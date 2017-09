El mundo de los negocios

Salud

Para esta temporada primavera-verano, Weleda presenta su Kit de Tratamiento integral de la celulitis de Abedul, compuesto por un Aceite de Abedul para Celulitis y el Exfoliante Corporal de Abedul. Ambos productos se incluyen en un práctico box más una copa, para intensificar los masajes linfáticos que ayudan a vehiculizar las células adiposas de la celulitis. Tras 28 días de uso, los estudios indican un 35% de la piel más firme, un 22% más lisa y un 21% de mayor elasticidad. Más información en www.weleda.com.ar.Movistar presenta "Camino a Abbey Road", un concurso que permitirá a su ganador grabar un disco en los míticos estudios de Londres. Los interesados deberán subir su material a la app FRI Movistar (que además posibilita escuchar música por streaming). El público elegirá allí a sus bandas favoritas hasta el 16 de octubre, donde las 9 más votadas pasarán a la semifinal. A su vez, otras 9 serán seleccionadas por el jurado y 6 surgirán de audiciones públicas que se realizarán del 21 al 24 de septiembre.Profertil fue multipremiada en la edición 2017 de los premios Eikon a la excelencia en comunicación institucional. El ciclo de micros televisivos "Historias Whitenses que nos encuentran" ha merecido el premio a la mejor propuesta en la categoría "Sustentabilidad Cultural". En la categoría "Patrocinio o Sponsoring Cultural", el Ciclo Cultural Profertil también fue seleccionado como el ganador con su ciclo de espectáculos y el spot publicitario emitido en 2016 para conmemorar el Día de la Música. Finalmente, el Manual de Diseño que la compañía estrenó hace un año también mereció el mayor reconocimiento al resultar ganador de la categoría "Comunicación de Identidad Corporativa".Se presentó al mercado MC Group, un grupo de comunicación integral de capital 100% nacional que trabaja bajo el concepto de innovación constante y singularidad, fundado y dirigido por Mariano Cornejo. El grupo integra y nuclea a be singular, agencia de publicidad con más de 7 años de trayectoria en el mercado, be media (agencia de medios) y la productora de contenidos M3.RCA lanza el nuevo modelo de Heladera RCA20SBSD SidebySide con dispenser de agua y máquina de hielo. El producto se destaca por su gran capacidad de 608 litros. Además, posee tecnología no frost libre de escarcha, así como también funcionamiento Eco Friendly (gas ecológico R600a y C-Pentan). Presenta display smart LED, turbo x-cooling que permite un enfriamiento 1.3 veces más rápido, estantes antiderrame y alarma de puerta abierta.Saesa logró concretar el primer acuerdo de compra con 360 Energy, por el que dos empresas de capitales argentinos inauguraron el mercado de las energías renovables entre privados con un contrato que supera los 5 millones de dólares. El acuerdo implica la construcción de una central solar, la cual estará operativa en los próximos meses, que en una primera etapa entregará 12.000 MWh anuales para empresas de primera línea, tanto en el rubro industrial como comercial, en ramas vinculadas a la metalurgia, retail, alimentación, bebidas, procesadoras de materias primas, logística, y empresas de servicios como telecomunicaciones, banca y otras.Tuenti y Pepitos! lanzaron una promoción a nivel nacional para que los jóvenes argentinos puedan estar conectados y además tengan snacks, a través de un solo pack. Durante los meses de septiembre y octubre de 2017, los envases de Pepitos! incorporarán un nuevo diseño intervenido con el logo de Tuenti y un código personal que dará la posibilidad de ganar $150 de saldo de celular de manera instantánea. Más en www.pepitos.com.ar/tuenti.Fundaleu presentó una nueva campaña de recaudación de fondos "Abrazo solidario del campo argentino" junto a su embajador, Facundo Arana. Esta campaña se desarrolla junto a IpesaSilo, quien desarrolló silo bolsas color rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer. Por cada unidad vendida la empresa donará u$s 10, de los cuales Fundaleu recibirá un 80% y el servicio de oncología del Hospital Municipal Ramón Santamarina de la ciudad de Tandil un 20%.Piégari presenta los menúes de degustación de cortes de carne preparados para ofrecer a los turistas extranjeros. La selección se realizó luego de encuentros con clientes de Estados Unidos, México, Inglaterra, Brasil, Japon y España. Los menúes incluyen achuras y cortes tales como ojo de bife, asado, bondiola de cerdo, bife de chorizo, matambrito de cerdo, entraña y costillitas de cerdo, entre otros productos. Para disfrutarlo, basta con dirigirse a Posadas 1089. Más en www.piegari.com.ar.La Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud, ante la aparición temprana del mosquito del dengue en la Ciudad de Buenos Aires, continúa con su plan de prevención y promoción de la salud creando nuevas herramientas de educación y comunicación. A fin de informar acerca del mosquito Aedes Aegypti, se creó una cartelera interactiva ubicada en la puerta de la sede del Instituto en Yerbal 1885 Asimismo, el dibujo animado Dr. Microscopio, material elaborado en 2016, se encuentra ahora disponible en versión digital. Mediante la lectura de tres códigos QR a través de los teléfonos celulares, los usuarios podrán acceder a los tres capítulos, que reflejan la historia del mosquito Aedes Aegypti, su ciclo de vida y las medidas de prevención para evitar el contagio.El Parque de la Costa festeja el Día del Estudiante con una promoción especial de 3x1 de su pasaporte oro. Sólo por este 21 de septiembre, podrán ingresar 3 personas al precio de una para disfrutar de atracciones y espectáculos para toda la familia. El parque, ubicado en Vivanco 1509, Tigre, cuenta con servicios, atracciones, gastronomía, personajes propios y shows en vivo para todas las edades.France 24, la cadena francesa de actualidad internacional, emitirá a partir del próximo 26 de septiembre su versión en lengua española para América latina. De este modo, el canal que ya está presente en los cinco continentes en francés, inglés y árabe, podrá dirigirse más ampliamente a los televidentes hispanohablantes de esta región y del resto del mundo. France 24 en español dispone de modernas instalaciones y de una redacción, ubicadas en Bogotá, Colombia, y está compuesta por un equipo conformado por una treintena de jóvenes periodistas de toda América latina.Con la solución emblemática del "Internet de las Cosas" surge Waitry App, un producto que ofrece una solución 360 para agilizar los sistemas de pedidos en restaurantes, bares, hoteles y estadios. Aceptando todos los medios de pago, permite a sus clientes hacer todo el proceso de pedido desde su celular en tiempo real, eliminando por completo las esperas innecesarias y posibles errores. Más en www.waitry.net.Acompañando las nuevas tendencias y necesidades, Wawita presenta una mochila ergo-anatómica con sostén dorso lumbar, que posee una faja lumbar y un corrector dorsal que cuida la postura del porteador y compensa el peso del bebé. Otra con faja lumbar que contiene la parte baja de la espalda del porteador, haciendo a la vez de faja post parto para la mamá. Y una remera portabebé, piel a piel, ideal para bebés prematuros y recién nacidos hasta los 7 u 8 kilos.En su plan de expansión previsto para el 2017, Howard Johnson suma un hotel en la ciudad de San Francisco, Córdoba, el noveno en la provincia mediterránea y el eslabón 38 de la cadena en el país. El hotel se ubica en un predio de casi tres hectáreas. Tiene 3.200 m2 cubiertos con 45 amplias y luminosas habitaciones ubicadas en dos plantas. Además cuenta con una suite presidencial, spa y fitness center para distenderse, restaurante con una variada propuesta gastronómica y salones de Convenciones altamente equipados que garantizan el éxito tanto para reuniones sociales como empresariales.Mercedes-Benz Argentina presentó su "Reporte de Sustentabilidad 2015-2016‘, en un evento realizado en el Village Recoleta. La empresa se asoció a VALOR, RSE+Competitividad, iniciativa de la AMIA/BID/Fomin, para incluir el aporte de un Panel Multi-Expertos especializados en GRI G4 y las materias fundamentales de la Guía ISO 26000. Un equipo de especialistas provisto por VALOR analizó en profundidad la gestión de sustentabilidad de la empresa, a fin de presentar un informe calificado sobre el estado, los desafíos y las oportunidades detectadas en el proceso de reporte y gestión de sostenibilidad. Para acceder al reporte hay que ingresar a www.sustentabilidad.mercedes-benz.com.ar.