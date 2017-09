Das Neves cree que Maldonado está muerto y apuntó contra el juez Otranto

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, se refirió al caso de la desaparición de Santiago Maldonado y se mostró escéptico con respecto a la posibilidad de que sea hallado con vida, luego de que transcurrieran más de 45 días sin conocerse su paradero.

"Es un caso que genera mucha confusión. El sentimiento de los bien paridos de este país es que aparezca con vida. Pero dudo que esté vivo", señaló en diálogo con radio El Mundo.

Y agregó: "Acá hay lisa y llanamente hay una persona desaparecida y el Estado se tiene que hacer cargo. Hacen muy mal todas las cosas que se vienen diciendo, la pedrada, la teoría de que se ahogó."

Por otro lado, Das Neves cargó contra Guido Otranto, el juez que lleva la causa, al acusarlo de ser "un paracaidista" bancado por La Cámpora, al relacionarlo con el exsecretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. Otranto hoy señaló en diálogo con La Nación que una de las hipótesis "más razonables" indicaban que Maldonado "se ahogó en el Río Chubut".

"El juez Otranto no es solvente, es un paracaidista bancado por La Cámpora. Soy crítico de él desde hace dos o tres años, cuando vino como juez federal. Tuvo definiciones que no fueron buenas. Es un tema delicado que tiene no puede estar diciendo que fue una piedra, que otro día fue ahogado. Es una cosa que nunca vi", consideró Das Neves.

Por otra parte, el gobernador de Chubut remarcó que el Estado "tiene que hacerse cargo" y recomendó al presidente, Mauricio Macri, tratar el tema por medio de cadenas nacionales.

"Creo Macri debería hablar del caso por cadena nacional", comentó.