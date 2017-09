Los Pumeas cayeron ante Australia en el Championship

El seleccionado argentino perdió hoy ante Australia por 45 a 20 (ganó el primer tiempo por 13 a 10), en un partido que completó la cuarta fecha de la VI edición del Rugby Championship celebrado en Canberra.

El cotejo se desarrolló en el GIO Stadium y completó la fecha ya que a primera hora Nueva Zelanda logró un notable triunfo por 57 a 0 ante Sudáfrica como local. El árbitro irlandés John Lacey le mostró tarjeta amarilla a Enrique Pieretto en Los Pumas.

Los puntos de Argentina se concretaron con tries de Martín Landajo y Matías Moroni, dos penales y dos conversiones de Nicolás Sánchez. En tanto, los oceánicos sumaron seis tries, consiguiendo un punto bonus, por intermedio de Israel Folau (2), Sekope Kepu, Will Genia, Nick Phipps y Jordan Uelese y seis conversiones y un penal de Bernard Foley.

El puntero, muy cerca de ganar el torneo por quinta vez, es Nueva Zelanda con 18 unidades, Sudáfrica suma 11, Australia con siete y cierra Argentina sin puntos. La próxima fecha, la quinta, se realizará el 30 del actual con los siguientes partidos: Sudáfrica-Australia (en el Toyota Stadium de Bloemfontein) y Argentina-Nueva Zelanda (en Vélez Sarsfield).

En esta edición Argentina había perdido con Sudáfrica, 37-15 en Port Elizabeth y 41-23 en Salta, y contra Nueva Zelanda por 39-22 en Dunedin; mientras que Australia perdió en sus dos primeros cotejos ante Nueva Zelanda 54-34 en Sidney y 35-29 en Dunedin, y venía de igualar en 23 ante Sudáfrica el pasado sábado en Perth.