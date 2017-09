Abogado de hijas de Nisman: nuevo peritaje complicaría a Lagomarsino

El abogado de las hijas de Alberto Nisman, Federico Casal, advirtió hoy que los resultados de las nuevas pericias sobre la muerte del fiscal podrían probar que el asesor informático Diego Lagomarsino tuvo "un rol protagónico" en el hecho.

Más allá de estos resultados que -aseguró- se conocerán "pronto", el letrado consideró que Lagomarsino "tuvo una intervención protagónica en la muerte del fiscal Nisman, y de eso no cabe ninguna duda".

Consultado sobre si esta pericia podría allanar el camino para llegar a la conclusión de que al fiscal lo asesinaron, respondió: "Por supuesto, el peritaje es decisivo para introducir la mecánica de la muerte del doctor Nisman formalmente en el sumario".

El letrado también sostuvo que a los seis meses de la muerte del fiscal, ocurrida el 18 de enero de 2015, los abogados de la familia ya tenían "la firme convicción que esto había sido un asesinato, no sólo emocionalmente, como el 90 por ciento de los habitantes de este país, sino porque antes de decidirnos a tomar el caso consultamos las pruebas que había en el expediente".

Según el letrado, el peritaje realizado por un equipo compuesto por 23 especialistas de Gendarmería y peritos de parte "no haría más que reconocer un hecho que materialmente ya sucedió y que todos sabemos cómo fue".

Ante la pregunta sobre si complicaría más a Lagomarsino que las pruebas señalen que Nisman fue asesinado, contestó que ‘por supuesto‘ porque "si formalmente se reconoce que esto fue un homicidio, se estaría reconociendo un homicidio que se quiso hacer pasar por un suicidio y en esa representación del suicidio, Lagomarsino tiene un rol protagónico".

En declaraciones a radio La Red, Casal sostuvo que el peritaje de Gendarmería "está en su etapa final, pero todavía no ha concluido" ya que "el informe no se ha realizado y tampoco la deliberación, que es la etapa clave".

Para el abogado, hay que ser "cautos" porque los trascendidos sobre los resultados de las pericias "ya fueron usados en un oportunidad anterior por la defensa de Lagomarsino para recusar a todos los peritos, para intentar que los peritajes lleguen a las conclusiones que están llegando".

Casal, además, expresó que "un peritaje no crea hechos, simplemente los acredita", al tiempo que precisó que estos estudios "no son vinculantes para el juez, no son obligatorios", pero les brindan "datos que no puede obtener con elementos jurídicos".