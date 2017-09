Pérez Esquivel no descarta que el asalto que sufrió sea un mensaje

El premio Nobel de la Paz 1980 y presidente de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, aseguró hoy que "puede ser" que el asalto que sufrió en su casa de San Isidro haya sido un mensaje por la activa participación política que tiene, y advirtió que están "muy indefensos".

"Puede ser, sí. Aquí uno se da cuenta de que estamos muy indefensos. Estamos como querellantes en la causa Maldonado, está el tema de Malvinas también. Puede ser", afirmó al ser consultado en radio Rivadavia si el robo podía tratarse de un mensaje.

El referente de los Derechos Humanos sostuvo también que su vivienda ‘estaba marcada‘ ya que el día anterior, una mujer quiso entrar aduciendo que iba a comprar una mesa pero que, supuestamente, se había equivocado de dirección.

Ayer, cerca de las 15, Pérez Esquivel sufrió una "entradera" en su vivienda ubicada en la calle Héroes de Malvinas al 300, donde tres ladrones ingresaron, maniataron a él, su mujer y su nieto de 18 años, y huyeron con varios objetos de valor y dinero en efectivo.

Según detalló el dirigente, los delincuentes sorprendieron a su nieto cuando salía del lugar, lo encerraron y esperaron a que llegara él con su esposa para perpetrar el robo.

"Lo más serio es que se llevaron muchas condecoraciones y cosas de muchos países", lamentó Pérez Esquivel, quien además destacó que los ladrones "era gente con un hablar bastante educado y muy firmes".

"Estábamos totalmente indefensos. Lo que más me importaba era que no le hagan daño a la familia. Decían que tenían armas pero no las exhibieron. Actuaron con guantes, con mucha precisión. Fue un operativo muy bien organizado", añadió

Pérez Esquivel contó que tras el robo se comunicó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y que ahora tiene custodia en su domicilio.

"Esto está en la fiscalía. Ayer habló el ministro Ritondo y vamos a ver si los pueden localizar, por lo menos para recuperar algunas cosas", completó

Asimismo, recordó el anterior robo en su casa de Miramar, que ‘"ue saqueada, se llevaron hasta los inodoros, las piletas".

"Uno ve que estamos en un estado de indefensión", añadió e insistió: "Está lo de Maldonado, está lo de las Malvinas, hay muchas cosas, estamos en una tensión muy fuerte en el país, y nosotros lógicamente estamos participando".