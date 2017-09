Con mayor optimismo de las cadenas hoteleras, vuelven a abrirse cinco estrellas

La recuperación del turismo y las expectativas de mejora de la economía alientan a las cadenas hoteleras a abrir más hoteles en la Argentina.

Entre los proyectos en marcha, se destaca la próxima apertura de un nuevo cinco estrellas del grupo francés Accor, sobre la Avenida Callao al 900, frente al Palacio Pizzurno. Sería el segundo hotel de esta categoría en pocos meses, ya que se suma al Alvear Icon Hotel, de Puerto Madero, inaugurado en junio pasado, con u$s 140 millones de inversión. Así, la ciudad vuelve a contar con nuevos hoteles de lujo tras cuatro años sin estrenos, desde la apertura del Alvear Art, en 2013.

"Firmamos el contrato con los desarrolladores inmobiliarios locales hace poco; las obras están avanzadas en un 90% y se abriría en el primer trimestre del año próximo, bajo la marca MGallery by Sofitel", explicó Juan Paredes, gerente de Desarrollo Cono Sur de Accor. El hotel contará con 113 habitaciones, piscina, spa, restaurante y bar, entre otras facilidades, y con un toque francés

Será el segundo MGallery del país, ya que en Posadas al 1200 funciona el MGallery The Brick Hotel (ex Caesar Park). "Hay demanda en Buenos Aires, ya que en los últimos años no hubo aperturas en esta categoría", explicó Paredes.

Las cadenas, en general, tienen buenas expectativas para la Argentina, si bien destacan algunos puntos aún por resolver para que las inversiones finalmente lleguen, según explicaron directivos internacionales de Hilton, Accor y Wyndham a El Cronista, en el contexto de la conferencia SAHIC, sobre inversiones hoteleras, que se realizó esta semana en Buenos Aires.

"La Argentina es un país fantástico, lo que se necesita es infraestructura y visión. La macroeconomía del país necesita una reorganización. Tiene un problema de costos, por la energía, el empleo, y no hay estabilidad. La alta inflación no ayuda, pero tiene mucho potencial. La inversión hotelera es a 15 o 20 años, se necesita estabilidad y mecanismos financieros. La apertura a más aéreas es importante, para poder acceder a ciudades secundarias desde países vecinos", explicó Philippe Trapp, director general de Operaciones de Lujo de Accor para América del Sur. ."Hay que cambiar el modelo para atraer inversiones, porque el potencial es alto", concluyó Trapp.

Perspectivas

En tanto, Ted Middleton, vicepresidente Senior de Desarrollo de Hilton para América Latina, con tres hoteles en el país, opinó que nota una recuperación. "Tienen un país hermoso, con muchos destinos atractivos, desde la Patagonia hasta Iguazú. La economía se está afianzando, la inflación está bajando; la rentabilidad de a poco mejora y la decisión de que haya más vuelos ayuda. Somos muy positivos. Creo que falta que haya una mayor disponibilidad de créditos para que los proyectos puedan desarrollarse", destacó.

La cadena Wyndham, dueña entre otras de la marca homónima, Howard Johnson y Days Inn, con 54 hoteles en el país, instalará su sede para América latina en Buenos Aires antes de fin de año, tras la compra de la cadena local Fën en diciembre de 2016, que controla los hoteles Dazzler y Esplendor.

"Vamos a exportar el modelo de Dazzler y Esplendor desde la Argentina a la región, a Brasil y México; es un modelo muy eficiente, que funciona con buena rentabilidad", explicó Alejandro Moreno, presidente de Wyndham para América latina, designado esta semana. "La Argentina muestra señales de mejora; es un excelente momento para invertir, porque se esperan buenos momentos económicos, algo imprescindible a la hora de proyectar inversiones a largo plazo. Que haya más líneas aéreas y volar sea más accesible es fundamental para el turismo. Y los brasileños ya están volviendo a viajar nuevamente", destacó el ejecutivo mexicano. "Internacionalmente se está hablando de la Argentina; si bien la inflación afecta, creo que traer inversiones y alentar el consumo puede ayudar", agregó.