En el Gobierno vieron una CFK "más parecida a la que dejó la Presidencia"

La extensa entrevista que Cristina Fernández de Kirchner brindó ayer fue seguida por funcionarios del gobierno nacional. Algunos más atentos, otros con menor interés, hubo coincidencia desde Casa Rosada en una frase: "Esta Cristina se parece más a la que dejó la Presidencia, que a la candidata a senadora".

En el Gobierno consideran que la aparición de la ex presidenta no modifica el escenario electoral bonaerense y que, sobre todo a raíz de la segunda parte de la entrevista, se volvió a percibir a la candidata que le sirve a la Casa Rosada, "la que divide y representa una visión del país del pasado". Y sostienen que, ante preguntas incómodas, Cristina siempre "salió por la tangente".

Mauricio Macri no siguió la entrevista. Ni siquiera la miró, por encontrarse en ese momento en una reunión de seguimiento de gestión con autoridades de la Cancillería. El final de la nota tuvo a Macri en otro encuentro, esta vez con representantes del sector vitivinícola.

En Balcarce 50 sostienen que en el camino hacia el 22 de octubre lo trascendental para ir a la caza de votos tendrá que ver con mostrar logros de gestión, ya sea a nivel nacional, con Macri como figura, o provincial, con María Eugenia Vidal apuntalando, como sucedió en agosto, la candidatura de Esteban Bullrich.

Sostienen, en ese sentido, que la ex mandataria no tiene demasiado margen para crecer desde lo electoral más allá del 34,2% que alcanzó en las PASO. Y que, en cambio, el ex ministro de Educación tiene una mejor proyección para poder ir en la búsqueda de parte de los votos, por ejemplo, de Sergio Massa.

En el encuentro de hoy en Parque Norte, en el que Cambiemos inaugurará la campaña hacia octubre, pero al que no asistirá Macri, se presentará a los candidatos de todo el país y los principales oradores serán el jefe de Gabinete Marcos Peña y la vicepresidenta Gabriela Michetti. No habrá una mención directa a Cristina, pero sí se remarcará que Cambiemos, como frente, está ante la posibilidad de marginar al kirchnerismo en la carrera hacia 2019.