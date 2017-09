Cristina se anotó para 2019, pero aclaró, "no voy a ser un obstáculo"

"Permítame, le voy a dar una primicia". Con ese prólogo, en una entrevista exclusiva a Luis Novaresio en Infobae, Cristina Fernández de Kirchner se anotó para las próximas presidenciales, sin pregunta de por medio. En un claro mensaje al PJ del futuro, añadió la aclaración de una promesa de bajarse si llega a ser un "obstáculo". "Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo. Al contrario, voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, en un frente amplio, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor de lo que hoy está teniendo", señaló la postulante de Unidad Ciudadana.

La "aclaración" no sonó muy distinta a la que pidió este año para estar en una boleta. Así lo relató: "Yo no quería ser senadora. Ya fui presidenta en dos oportunidades. Pero muchos intendentes, el año pasado, consideraban que era la persona que más votos podía sacar. Ellos planteaban esto", explicó.

En su primer reportaje post-PASO, rompiendo el silencio frente a un periodista no "amigo" desde 2013 (en una serie de entrevistas que brindó, una fue a Jorge Rial), en dos horas la ex Presidenta volvió a defender el Memorándum con Irán; evitó precisar si Alberto Nisman se suicidó o lo mataron (en su momento avaló ambas hipótesis); respondió sobre la obra pública, luego de que se confirmara su procesamiento como supuesta jefa de una asociación ilícita; los bolsos de José López; criticó a su sucesor Mauricio Macri; denunció que en el país "no hay Estado de Derecho"; evitó condenar al venezolano Nicolás Maduro; y de su patrimonio.

Luego de su carta abierta al resto de la oposición, Cristina aclaró su decisión de evitar una PASO con Florencio Randazzo, lo que la llevó a deshacerse del sello del PJ (como en 2005) y crear UC: "Plantear una discusión interna nos hubiese llevado a estar discutiendo los problemas del peronismo hasta el 13 de agosto, cuando tenemos despedidos, gente que no le alcanza el dinero, que no tiene para comer. Además de una frivolidad era ser inmensamente funcional al Gobierno".

En otro tramo, la ex mandataria opinó que en la Argentina "no hay Estado de Derecho", si bien se negó a catalogar al Gobierno de Cambiemos como una dictadura. "En Venezuela tampoco hay. Acá tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada. Acá el Presidente sale por los medios diciendo que la procuradora tiene que renunciar", argumentó, comparado la embestida con la de Maduro y la equivalente bolivariana de Alejandra Gils Carbó. Y culminó con otra analogía: "En Venezuela hay presos políticos, sí. Acá también, con Milagro Sala".

Las comparaciones siguieron entre su gobierno y el de Macri. "En mi Gobierno se podían pegar afiches contra un periodista, pero también se podían pegar afiches en los que yo era una yegua, puta y montonera", afirmó la ex Presidenta. "Se está restringiendo la libertad. La gente tiene miedo. Se arman causas, se persigue gente. Un pibe estuvo preso un mes por un tuit. A mí me han insultado por las redes. ¿Escuchaste que yo alguna vez reprochara algo?", remató.

A lo largo de la entrevista, Cristina respondió sobre las causas en la que se encuentra investigada. Sobre Hotesur y Los Sauces, desestimó los cargos al sostener que los alquileres de inmuebles cuestionados se hicieron "a precio de mercado". Sobre la relación contractual que mantenía con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por la locación de los inmuebles hoteleros, explicó que "no eran socios". También negó las acusaciones por su crecimiento patrimonial entre 2003 y 2015, al indicar que esa situación ya fue evaluada por peritos de la Corte Suprema y culminó con el sobreseimiento.

"Lo odié a José López en ese momento, como pocas veces he odiado en la vida", remarcó entre lágrimas sobre el detenido ex secretario de Obras. "Quisiera saber cuándo y quién le entregó ese dinero", se preguntó.