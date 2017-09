Licitarán una nueva central hidroeléctrica en Yacyretá que costará u$s 610 millones

Como consecuencia del acuerdo que el presidente Mauricio Macri y su par paraguayo, Horacio Cartes, firmaron en mayo por la deuda de Yacyretá, la Entidad Binacional (EBY) licitará las obras de suministro electromecánico y civiles para agregar tres turbinas en el vertedero del Brazo Aña Cua del Río Paraná. Allí se prevé una inversión estimada de u$s 610 millones.

Será la posibilidad de sacarle mayor provecho a la represa, que tiene en este brazo un gigantesco caudal de agua ocioso (1500 metros cúbicos por segundo). La nueva central hidroeléctrica tendrá una potencia instalada de 276 MW y se incrementará casi un 10% la potencia actual de Yacyretá, que es de 3200 MW. La generación media anual será de 1700 GWh, un 8,8% más que en este momento.

La apertura de sobres será el 16 de enero de 2018 a las 10.00 para las obras civiles (Licitación Internacional 670/17) y el 30 de enero a la misma hora para la maquinización (Licitación Internacional 669/17). El plazo estimado de ejecución de las obras, en las que se instalarán tres turbinas Kaplan de eje vertical de 92 MW cada una en la margen izquierda del río físicamente sobre el lado paraguayo es de 50 meses. En ese período se generará 3000 puestos de trabajo (800 directos), que harán crecer en especial, estimulará el desarrollo inmobiliario las ciudades de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, y Ayolas, en el sur de Paraguay.

El director ejecutivo del EBY, Humberto Schiavoni, presentó las obras en la localidad correntina junto al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, al mismo tiempo que las autoridades paraguayas lo hacían en Asunción. Schiavoni, quien además preside el PRO, detalló que el 60% de las inversiones necesarias (presa, vertedero y acceso) ya están realizadas, por lo que se licitará el 40% restante.

Marcolini, por su lado, adelantó que el Gobierno analiza realizar en la próxima década aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Uruguay. Se está llevando a cabo un estudio de factibilidad en Colonia Garabí (al noreste de Corrientes, en el límite con Brasil), pero las obras no están contempladas en los escenarios hacia 2025.

Los funcionarios prometieron que la tarifa de Yacyretá va a reducirse sustancialmente cuando concluyan estas obras. Actualmente, la tarifa que percibe la EBY está en u$s 38,5 por MWh, fijada en 1992. La intención es "acotar los gastos de funcionamiento" hasta un tope de u$s 17,5 / MWh generado en la central en un lapso no mayor a cuatro años. De esta manera, Argentina (que consume más del 90% de la energía que genera Yacyretá) se asegurará electricidad más barata según explicaron, podría bajar a menos de u$s 35 / MWh.

La EBY adeuda unos u$s 1175 millones por terrenos inundados (u$s 940 millones a Paraguay y u$s 235 millones a Argentina), que serán pagados a 10 años.

En febrero de este año, la EBY adjudicó por u$s 27 millones a las empresas Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) y CIE la reparación de respuestos de dos turbinas del parque generador de Yacyretá para mantener la potencia disponible.