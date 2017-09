En el mercado de los grandes jugadores el dólar ya perforó los $ 17

Tras el impasse del miércoles, el dólar continuó el recorrido descendente de los últimos días hasta quebrar la barrera psicológica de $ 17. En terreno mayorista el tipo de cambió cayó ocho centavos hasta cerrar en $ 16,99, nivel en el que se encontraba a mediados de julio, antes de que el dólar se recalentara producto de las elecciones primarias.

Por su parte, el billete perdió cinco centavos en las pizarras, ya que el precio promedio para la venta fue de $ 17,29.

La tendencia bajista se debe al apetito de los inversores por los instrumentos en pesos los dólares que se venden provienen del sistema financiero y no de los cerealeros sin que la presencia de bancos oficiales o del Banco Central (BCRA) permitan entrever algún piso. De hecho, entre los corredores se habla de que el tipo de cambio podría llegar a $ 16,80.

"El mercado espera que intervenga algún banco oficial, por orden del Central, pero por ahora no se muestran, lo que da la sensación que, por la cantidad de dólares financieros que están entrando, el tipo de cambio buscaría un nuevo piso en $ 16,80", señaló Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

En la misma línea, un corredor que pidió que se lo cite en off the record, sostuvo que es probable que organismo monetario esté cómodo con el valor actual del dólar básicamente por cuestiones electorales. Cabe recordar que la escalada del dólar hacia niveles de $ 18 antes de las PASO no favorecía la campaña del Gobierno. "Me parece que el Banco Central lo va a dejar correr varios centavos más; de eso hablábamos con algunos bancos. Si se mete en el mercado será más cerca de $ 16,80", comentó.

En la City resaltaron el "significativo ingreso de fondos desde el exterior" y la participación tanto de empresas como de bancos. Al mismo tiempo, reconocen que las tasas son muy atractivas para vender los dólares y posicionarse en pesos.

"Es muy tentadora la inversión en pesos argentinos de acuerdo a los instrumentos que hay en el mercado financiero para hacer negocios. La tasa que se obtiene en call money es el 27,5% anual, y en el mercado secundario de Lebac en corto, por 6 días, es el 28%, y a 244 días, el 27,3%", detalló Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

En cuanto a los movimientos del dólar durante la jornada de ayer, Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio indicó que "los precios tuvieron un recorrido descendente desde el inicio y exhibieron escasa posibilidad de reacción frente a la magnitud de las órdenes de venta". El máximo intradiario se ubicó en

$ 17,05, valor registrado en la apertura, mientras que el mínimo fue el precio de cierre, $ 16,99, en operaciones pactadas en la última media hora de la sesión.

"El fenómeno bajista del dólar parece realimentarse por el continuo ingreso de fondos destinados al armado de carteras de inversión en pesos potenciando un proceso de apreciación de la moneda local que se transforma en un factor autónomo para generar un círculo virtuoso de final imprevisible", sentenció Quintana.

El volumen del spot fue de casi u$s 640 millones, un 33% más que en la víspera, pero donde creció con más fuerza fue en futuros. En Rofex casi se duplicó el monto: $ 19 millones. Los contratos de fin de mes fueron los más negociados, a $17,165, con una tasa de 23,5% anual. Los futuros acompañan la tendencia del mayorista, por lo que existieron varias oportunidades de negocios. "El que venía vendido hace algunas semanas hoy (por ayer) hizo una fortuna", destacó una fuente.