Se despertó la tasa de EE.UU. pero bonos locales mantienen racha alcista

La tasa del Tesoro americano a 10 años registra un rally de 20 puntos básicos en tan solo una semana, lo que implica un avance del 10,5% desde los mínimos de 2,01% hasta los máximos actuales de 2,22%. No obstante, los bonos de emergentes parecen no dar cuenta de semejante rebote y mantienen la racha alcista con la que vienen operando desde comienzo de año, extendiendo así el proceso de compresión de spreads.

Las tensiones geopolíticas en aumento y los temores sobre las consecuencias de la temporada de huracanes en EE.UU. generaron temores en los inversores, empujándolos a tomar posiciones en activos de cobertura como es el caso del oro y los bonos del Tesoro. Una vez pasados los huracanes Harvey e Irma y con el conflicto en Corea del Norte incluido en los precios, las letras revirtieron la tendencia, lo que provocó un ajuste en los precios y un rebote en la tasa.

Pero el dato no hizo mella en los bonos de la región. De hecho, a nivel local, vemos que los bonos argentinos no sólo no mostraron bajas producto de la suba de tasas de EE.UU. sino que lograron alcanzar nuevos máximos esta misma semana, continuando con la recuperación iniciada a comienzo de 2017. El bono centenario argentino avanza un 10% en lo que va de 2017 y rinde 7,2%.

En el mismo sentido, el Bonar46 continúo con la tendencia alcista y alcanzó nuevos máximos, subiendo 10,5% en lo que va del año. De esta manera, amplió la racha de compresión de spreads posterior a las PASO y ya redujo las tasas de entre 50 y 60 puntos básicos luego de las elecciones.

Si miramos el resto de la región, el bono centenario de México tampoco mostró grandes ajustes y continua operando en los mismos valores que hace una semana en 108,40 dólares, rindiendo 5,3%.

El bono de más largo plazo mexicano logró una compresión de sus spreads de más de 120 puntos básicos en lo que va de 2017 (al momento de asumir Trump, el bono a 100 años de México rendía 6,5%) y el rally actual de la tasa norteamericana de referencia no parece afectarlo hasta el momento.

El mismo escenario se puede observar en los bonos de Brasil, que continúan operando en zona de máximos, pese al mayor costo del dinero en EE.UU. El bono brasileño a 2026 avanza un 7,4% desde los mínimos comienzo de año y rinde actualmente 4,33% frente a los 5,6% de comienzo de 2017.

El bono más largo de Brasil a 2045 presenta el mismo comportamiento, sin generar ajustes significativos, en máximos del año y con una ganancia en lo que va del año de 15%.