La amistad de Macri y Cartes permitió el avance

A principios de mayo, los presidentes de Argentina y Paraguay, Mauricio Macri y Horacio Cartes, respectivamente, resolvieron un conflicto histórico entre ambos países, que databa de 30 años por la deuda que Paraguay mantenía por la construcción de la represa.

Macri perdonó casi u$s 10.000 millones de intereses sobre un total de u$s 17.055,6 millones, y Argentina cobrará u$s 4000 millones en 20 años, con 10 años de gracia.

Ambos mandatarios se conocen desde la época en que eran dirigentes futboleros. Macri presidió Boca Juniors entre 1995 y 2007 y Cartes estuvo al frente de Libertad desde 2001. Esta semana, los dos jefes de Estado se reunieron para avanzar en la organización del Mundial 2030, que pretenden que se haga junto con Uruguay.