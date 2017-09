Bazán: "Si usas políticamente a Maldonado es porque no te importa su vida"

Diariamente, frente al micrófono de Radio Nacional, Osvaldo Bazán convoca a las musas del arte enraizado en la argentinidad. Nacido en Lanús pero criado en el pueblo santafesino de Salto Grande, mantiene una firme identificación con el país más profundo, al que recorre casi constantemente. El conductor del programa Dulces y Amargos dice disfrutar de este momento de cambio político porque "se están haciendo las cosas", que siempre pensó que debían hacerse.

Autor de varios libros, como ...Y un día Nico se fue, que llegó al teatro con éxito, Bazán escribió la Historia de la Homosexualidad en la Argentina y celebra que el país es cada vez más tolerante hacia las minorías sexuales, más incluso que muchos países del primer mundo. En diálogo con 3Días, el periodista habla sobre la actualidad del país.

¿Cómo definirías este momento de la Argentina?

-Estoy muy contento porque veo que las cosas que siempre pensé que había que hacer, se están haciendo. El país tenía un enorme atraso en infraestructura, y ahora veo -porque lo recorro- que están haciendo muchas obras fundamentales, como las rutas. No es un tema menor, porque mi hermano murió en un accidente en la ruta 34, y ahora están empezando a hacer por fin la autopista. También veo como en mi pueblo, en Santa Fe, se está empezando a usar la energía solar. Conocí a una señora que instaló paneles solares en su casa y ahora le vende electricidad a la compañía eléctrica de la provincia, y su factura de luz le llega con crédito.

En cuanto a la convivencia en la sociedad, ¿te parece que continúa la grieta?

-Mientras pensemos que la grieta es moral, es decir, lo de "yo soy bueno, vos sos malo", no va a terminar nunca. Pero hay muchas grietas. En cuanto a las morales, hay gente con la que yo no quiero tener nada que ver, pero cuando las grietas son políticas, creo que se superan fácilmente. El problema es cuando creemos en determinadas grietas morales que no existen. Por ejemplo, el otro día yo salía de la radio y un tipo me gritó "¡Santiago! ¡tenés que pedir por Santiago Maldonado!". Esa persona no sabía cuál es mi postura porque daba por sentado que yo no quiero que aparezca, y eso es una locura absoluta. El tipo creía que entre él y yo hay una grieta moral que no existe.

¿El caso de Maldonado se está utilizando políticamente?

-Todos damos por sentado cosas que queremos que sean, sin importarnos la verdad. Hay gente que quiere que la responsabilidad haya sido de la Gendarmería, gente que quiere que haya sido de los mapuches, gente que quiere creer que está escondido. No hay pruebas de nada, y posicionarse en un lugar parece un error.

¿Puede ser que estén utilizando el caso de Maldonado como bandera para profundizar la grieta?

-Si lo utilizás es porque no te importa la vida de una persona. Es como decir "no me importa lo que pienses" y usarlo como hicieron en algunas escuelas donde dicen que se lo llevó la Gendarmería. Eso me parece una monstruosidad, que habla mucho más de quien la dice que del hecho en sí.

¿Cómo percibís la economía?

-Mucho mejor, porque la veo verdadera. Tengo amigos que están pidiendo un crédito y nunca antes habían pensado que podían hacerlo. Lo veo en la calle. También veo sobreactuación de algunos sobre el tema económico. Para mí estar en un país que no tiene cepo me da una alegría enorme, y ver que la inflación que teníamos ahora se redujo a la mitad, cómo no me va a poner contento eso.

¿Pensás que si CFK asume como senadora, ejercerá una influencia fuerte en la política?

-Yo creo que ella es un persona que se niega a dejar la escena, pero no tiene más papel escrito. Su papel terminó, solo le queda rendir cuentas por lo que hizo. La verdad me parece que es claramente el pasado. Cómo va a pretender ahora dar soluciones a problemas que ella misma creó.

Pero en las PASO obtuvo más votos que Cambiemos. ¿Por qué creés que logró ese resultado?

-No tendría ninguna respuesta... habrá gente que sintió que vivió mejor, que se sintió comprendida y representada en esos años.

¿La ex presidenta encarna el progresismo de izquierda?

-No. La veo deshonesta. Ni de izquierda ni de derecha. Es el pasado. No soy yo quien tiene que decir algo, porque si tiene que declarar algo no es ante los periodistas sino ante la Justicia. Me parece que es hoy un personaje que se va apagando, nada más.

¿Cómo te sentís trabajando en Radio Nacional?

-Muy bien. Nadie me dijo nunca a quién debía llevar para entrevistar o qué podía decir y qué no. Por mi programa pasaron todos los entrevistados que quise y no le tuve que avisar a nadie. Muchos de esos artistas son kirchneristas, con quienes tengo una buena relación y han venido y difundido su arte. No me hicieron nunca siquiera una sugerencia. Lo único que me dijeron cuando me contrataron fue que les gustaba lo que hacía. Lo que sí tengo en cuenta es que el sueldo me lo pagan los contribuyentes, entonces en ese punto, mi opinión sobre la actualidad no es tan interesante, porque el sueldo me lo paga gente que piensa como yo y gente que piensa todo lo contrario.

¿Qué es lo mejor y lo peor en el gobierno de Mauricio Macri?

-Lo mejor es que representa una esperanza que no sabíamos que teníamos, y lo peor es que desconoce muchas veces cómo tratar la sensibilidad de este país.

Tolerancia

Gracias a la ley de Matrimonio Igualitario, Osvaldo Bazán pudo casarse con su pareja desde hace más de 15 años. Considera que la norma, sancionada en 2010, funciona "tan pedagógicamente" que facilitó la tolerancia hacia las minorías sexuales. "Dimos un paso adelante y estamos muy bien posicionados en el promedio de todos los países del mundo", celebra.

En cambio, lamenta que esté creciendo la violencia contra la mujer, algo que percibe como "una especie de epidemia". Lo atribuye a que "tal vez sea un momento de cambio, un vértice en el cual el machismo está dando manotazos de ahogado porque no puede entender que las cosas cambiaron, y ya no se puede tener a la mujer como objeto".