Las 12 frases de Cristina: los bolsos de López, la inflación y su candidatura

La expresidenta y candidata senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, ofreció esta tarde una entrevista donde se refirió a la crisis institucional de Venezuela, su postulación a la Cámara alta, la evolución de su patrimonio y la inflación durante su Gobierno.

A continuación, las frases más destacables del reportaje de dos horas brindado al portal Infobae.

- “Está muy cuestionado el estado de derecho en Venezuela porque hay una división muy fuerte en la sociedad. Esto hay que evitarlo en la Argentina. Cuando hay una fractura tan grande en la sociedad nunca nada es bueno”.

- “No comparto la frase ‘Macri, basura, vos sos la dictadura´”

- “Yo no quería ser senadora”

- “Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo. Voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, en un frente amplio, o como una fuerza que amplíe sus fronteras, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor”

- “Que un gobierno elegido en tres oportunidades sea una asociación ilícita revela que hay un manejo del poder judicial para invalidar un proceso político que se dio en el país”.

- “Te reconozco que había inflación (durante su gobierno) pero hoy hay más inflación. El problema de este gobierno es que no solucionó ninguno de los problemas que había, sino que los agravó”.

- “La evolución de mi patrimonio ya fue juzgado judicialmente. Fue juzgado y evaluado por los peritos de la Corte. Fuimos sobreseídos. Se esta investigando ahora sobre los mismos bienes. A mi nadie me descubrió una cuenta en Panamá. Todo lo que está en juicio por segunda vez está en mi declaración jurada. No es que un día me descubrieron propiedades”.

- “Me critico de las cadenas nacionales el tono, no la utilización para difundir los actos de gobierno, la inauguración de obras y las medidas trascendentales”.

- "En mi Gobierno hubo una libertad absoluta. Había afiches contra periodistas o diciendo que yo era yegua, puta o montonera".

- “No comparto los corte de calles. No me gustan. Me molestan”.

- “Si Macri sintió que yo tenía que ir a la tarde a Casa Rosada a ponerle la banda, le pido disculpas”.

- Sobre el episodio de los bolsos de José López: “Lo odié a José López en ese momento, como pocas veces he odiado en la vida”.