Giacobbe: “El espanto a Cristina es más grande que la preocupación económica”

El analista político Jorge Giacobbe afirmó hoy que "el Gobierno va a ganar bien las elecciones, en la provincia de Buenos Aires por 5 puntos" y aseguró que "esta elección va a 'fusilar' a (la expresidenta) Cristina" Kirchner.

"El espanto a Cristina es más grande que la preocupación económica. El Gobierno va a ganar bien las próximas elecciones, y en la provincia de Buenos Aires por 5 puntos. La fragilidad del Gobierno es que la mitad del voto a Cambiemos es ideológico y la otra mitad de espanto a Cristina", explicó.

Según Giacobbe, "la mitad del voto a Cambiemos es ideológico y la otra mitad de espanto a Cristina".

En el marco de la 38 convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Giacobbe sostuvo que "la elección de octubre va a decir que Cristina no está en condiciones de llevar a una fuerza política al poder" y aseguró que la expesidenta "va a terminar como una senadora rodeada de 15 tipos".

Aún así, el analista dijo que no coincide con "la idea optimista de que Cambiemos se está constituyendo en una fuerza". "Nació como una fuerza electoral convocada por la ciudadanía para terminar con Cristina. Quiero ver que pasa cuándo en un mes Cristina desaparezca", especuló.

La eleccion de 2019

Giabobbe también afirmó: "Estoy convencido de que Mauricio Macri no se va a volver a presentar como candidato a presidente", y lo atribuyó a problemas de salud y a declaraciones públicas de la primera dama, Juliana Awada.

Por último, aseguró que el caso Santiago Maldonado "no influye en nada en las elecciones". "La ciudadanía argentina no compró la maniobra de un gobierno de derecha, dictatorial, y mucho menos la teoría de que el Estado maneja la desaparición de las personas. No incide en nada en el curso de la política electoral", explicó.

En cambio, indicó que “el caso Nisman sería terrible para el peronismo”. “Si se llegase a demostrar que el Estado mandó a matar a Nisman, que es lo que creo yo, estaríamos en una situación muy complicada y el deterioro de la fuerza sería mucho más grande”, sentenció.