Cristina: “En 2019 no voy a ser ningun obstáculo” para que gane el peronismo En una entrevista, reconoció que “en Venezuela no hay” estado de derecho, pero agregó: “Acá tampoco”, por el caso Maldonado. “Reconozco que había inflación, pero hoy hay más”, dijo y criticó: “Este gobierno no solucionó ninguno de los problemas que había, sino que los agravó”.