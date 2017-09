La “temporada de pases” del fútbol cerró con ventas por casi u$s 5000 millones

Barcelona le pagó u$s 156 millones a Borussia Dortmund para quedarse con el francés Démbele

Los clubes de fútbol del mundo gastaron 4710 millones de dólares en el mercado de pases del último verano boreal, según el informe denominado Global Transfer Market Report 2017, elaborado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El relevamiento muestra los datos del sistema impuesto en 2010, en el que es obligatorio registrar todos los movimientos del mercado internacional para lograr una mayor rapidez, eficiencia y transparencia en las operaciones del fútbol.

“Entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de 2017, fueron realizados 7590 traspasos internacionales en el mundo”, escribe la FIFA en su sitio internet. La cifra es casi igual a las concretadas en el conjunto del año 2016, según el informe.

“Los gastos globales alcanzaron 4710 millones de dólares, lo que significa que los clubes gastaron casi tanto en estos tres meses como durante el conjunto del año 2016, cuando la cifra alcanzó los u$s 4790 millones”, agrega.

El Big 5

“Una vez más, los clubes del Big 5”, es decir, aquellos que integran los cinco principales campeonatos del Viejo Continente (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia), “jugaron un papel central, realizando un 21,2% del número total de fichajes y 77,9% del total gastado” estos últimos meses.

Los clubes del Big 5, gastaron u$s 3670 millones para concretar 1608 fichajes, detalla la instancia, que registra los traspasos a través de su sistema FIFA TMS.

Por ejemplo, el París SG, de Francia, gastó más de u$s 480 millones este verano en el mercado de pases, con los arribos del brasileño Neymar y la joven promesa francesa Kylian Mbappe, entre otros.

Los importes desembolsados por estos clubes europeos representan un aumento de 31,7% con respecto al ejercicio precedente, y constituyen “un nuevo récord para el período” del mercado de en esa zona, precisa la FIFA.

París Saint Germain pagó una cláusula de u$s 266 millones a Barcelona y se llevó al crack brasileño

Según la instancia internacional, los gastos del Big 5 son casi “tres veces más importantes” que las del mercado de 2012 (u$s 1240 millones).

La FIFA precisó que Inglaterra, lógicamente fortalecida por los derechos televisivos, fue la que más gastó, con u$s 1400 millones de dólares, es decir “más del doble” que cualquier otro país.

Desde 2016, los equipos que integran la Premier League reciben u$s 2300 millones anuales en concepto de derechos televisivos.

Ese contrato, que le permite ganar a los clubes ingleses una cifra considerablemente superior a la del resto de sus pares europeos, expirará en junio de 2019.

Manchester United desembolsó u$s 88 millones por el delantero belga Lukaku, que dejó Everton tras una gran temporada

En el primer lugar, entonces, se mantiene Inglaterra, que invirtió un 8,7% más que en 2015 y representa más del 43% del total invertido por los cinco países de mayor peso de la UEFA – Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia-.

En la clasificación global de gastos Alemania ocupa la segunda posición (u$s 646,8 millones, un 55,9% más que en 2015, y España la tercera (u$s 571,6 millones, un 15,6% menos que en 2015).

Los clubes de la UEFA invirtieron u$s 4399,2 millones, lo que supone el 82,1% del total gastado en todo el mundo.

España es el país que más ingresó por traspasos con 622,6 millones de euros, que representa un 49,5% más que en 2015.

Italia, Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra, Brasil, Rusia y Argentina le siguen en la tabla por este concepto, en el que también aumentan su porcentaje los clubes italianos, los brasileños, los rusos y los argentinos.

En la CONMEBOL la inversión de los clubes alcanzó los u$s 204,3 millones, un incremento del 84,2% con respecto a 2015.

Brasil (u$s 95,7 millones, un 140,2% más que en 2015), México (u$s 87,4 millones, un 2,3% más) y Argentina (u$s 68,8 millones, un 26,9% más) son los países con mayor gasto.

Los equipos brasileños traspasaron jugadores a 118 países distintos, según el informe de la FIFA, que destaca también que el total de indemnizaciones por transferencia en 2016 alcanzó los u$s 5359,2 millones, un 14,3% más que en 2015.

El informe destaca también el aumento del gasto de los clubes chinos, con un total de u$s 505,2 millones, que es 2,5 veces más que en 2015 y casi 17 veces más que en 2013.

China, que en 2015 desembolsó u$s 201,6 millones, hizo una inversión que supone un 344,4% más que en el resto de la Confederación Asiática (AFC) y se convirtió en el quinto país que más gasta en fichajes por delante de países más tradicionales como, por ejemplo, Francia.