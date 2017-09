Pichetto no acepta a CFK en bloque del Senado

El jefe del bloque de senadores del FPVPJ, Miguel Pichetto, afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández decidió "conformar un partido político propio" para competir en las elecciones legislativas, por lo que tendrá que armar su "propio bloque" en caso de obtener un escaño para la cámara alta.

"Si la señora se armó un partido, una fuerza nueva en la política argentina, es esperable que eso tenga un correlato en la vida parlamentaria, en un bloque que se denomine Unidad Ciudadana", enfatizó Pichetto al participar del ciclo de conferencias "¿Qué pretendo para la Argentina?", organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

El rionegrino afirmó que no tiene problemas personales "con nadie, ni tampoco rencor", pero consideró un "error político" de la ex mandataria "no participar de la vida interna del peronismo".

Durante su discurso en un salón del porteño Sheraton Libertador Hotel, afirmó que "el peronismo tiene que recuperar la visión del centro nacional", y precisó: "Hay que afianzar en un espacio ligado a la representatividad de los gobiernos provinciales, y una mirada ligada a la renovación".