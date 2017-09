Primera reunión por el debate: Cristina está en duda y otros ponen condiciones

Esteban Bullrich pide que participe la ex Presidenta

Si por antecedentes se trata, se diría que es muy difícil, hasta imposible, que Cristina Fernández de Kirchner acepte la propuesta de debatir con el resto de los candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires. Igual, en Unidad Ciudadana dejan la puerta entreabierta: por eso ayer enviaron a un representante comunicacional a la primera reunión de los equipos de campaña con el canal de noticias TN que desea no sólo organizar uno sino tres.

El de senadores tiene fecha tentativa para el miércoles 18 de octubre, cuatro días antes de las generales. En carpeta hay, además, uno planeado de acompañantes de fórmula a la Cámara alta (los suplentes) y otro de Diputados. Trabado el plato principal, no se avanzó en la organización de los demás.

El freno se debió a la falta de definiciones del cristinismo. El emisario K, Amílcar Antoniani, histórico asesor en la materia del peronismo y ex presidente de Télam, quedó en llevar el mensaje y volver con una respuesta, tal vez, al nuevo encuentro del martes que viene. No es un secreto que la campaña de la ex Presidenta podría sufrir modificaciones con respecto a anteriores (con las entrevistas que se vienen rumoreando pero sin hacerse realidad).

"Fuimos a escuchar. No hay nada definido", juegan con el eterno misterio K en el Instituto Patria. Es muy reciente el faltazo del entonces presidenciable Daniel Scioli al debate en 2015, dejando la tradicional silla vacía (en ese caso un atril), que fue admitido como un error en su campaña más tarde, al perder el ballottage.

Desde el lado de Cambiemos, con un PRO que siempre hizo alarde de participar de los debates, al parecer también pusieron condiciones: que estén "todos" los candidatos; que en criollo significaría que si no está Cristina tampoco Bullrich. El encargado de negociar fue el secretario de Medios de la candidata virtual María Eugenia Vidal, Mariano Mohadeb.

En la gobernación bonaerense aclararon, más tarde, que no es una condición excluyente para participar el sí de la ex Presidenta. Testigos de otros equipos no coinciden: "Si ella va, va a ser todos contra ella. Si sólo está Bullrich, los demás lo vamos a atacar a él", analizaron los dos posibles escenarios.

Con el visto bueno de Juan Belén, portavoz de Florencio Randazzo, el team massista encabezado por Claudio Ambrosini sí planteó objeciones. La fundamental se resume así: Si en el debate bonanerense estarán los cinco candidatos (todos los ya nombrados más el FIT), reclamaron que se sume al postulante de 1País, Matías Tombolini, en el debate porteño que, por ahora, tiene como participantes a Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Porteña) y Martín Lousteau (Evolución).

Todavía a confirmar es el estilo del debate. El canal de noticias propone tres variantes: el clásico de "A Dos Voces" con cruces, el programa que tradicionalmente los realiza; el estilo "brasilero", con algunas preguntas entre sus participantes; y el del extinto Argentina Debate, que implica menos intercambios entre los postulantes.