Maldonado: avanza testimonio de los gendarmes, sin indicios firmes de qué pasó con el joven

A 44 días de la desaparición de Santiago Maldonado y sin indicios firmes sobre qué pasó con el joven, el juez federal Guido Otranto les tomó declaración testimonial a otros cuatro gendarmes ayer; mientras continuaron los rastrillajes en el río Chubut. En uno de esos operativos se detectó tierra removida por lo que los investigadores indagaron en la zona, aunque finalmente no hallaron rastros de Maldonado.

La búsqueda se concentró en un terreno ubicado a 16 kilómetros de donde se asienta la comunidad mapuche. Además, la Policía Federal y la Prefectura Naval mantuvieron las tareas de rastrillaje en el cauce del Río Chubut, como había dispuesto Otranto la semana pasada.

El magistrado, a su vez, les tomó declaración testimonial a cuatro gendarmes, que señalaron no haber visto a ningún efectivo de la fuerza tirar piedras contra los manifestantes durante el operativo de desalojo de la ruta 40 el pasado 1 de agosto, desde cuando no se tienen noticias de Maldonado. La versión del piedrazo, surgida de la investigación interna del Ministerio de Seguridad, por ahora no fue ratificada por ningún testigo presencial. Si bien dos de los gendarmes que declararon el martes dijeron haber escuchado a otro contar que le había pegado con un piedrazo a un manifestante, ninguno de los que declararon hasta el momento lo vio.

Según publicó el diario Clarín, en esa investigación del Ministerio, el gendarme Neri Robledo admitió haber herido a un manifestante con una piedra. Ese efectivo aún no fue citado a declarar. Ayer Otranto escuchó a los gendarmes Hugo Díaz, Daniel Gómez, Orlando Yucra y Juan Prieto, que dijeron no haber visto esa situación.

Las testimoniales de los gendarmes van a tener lugar hasta el próximo lunes. En este plazo está previsto que se presenten ante el juez y la fiscal Silvina Ávila otros 16 gendarmes.

En la puerta del Juzgado, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, detalló que se presentaron cuatro gendarmes "que tuvieron diferente participación en los procedimientos". De ellos, Gómez fue el que más cerca estuvo del desalojo y relató que ese día manifestantes encapuchados cruzaron el río Chubut.

"Hay declaraciones programadas hasta el día lunes, incluso el sábado", manifestó el funcionario nacional, quien precisó que "cerca de 16 personas más" brindarán su testimonio ante Otranto. Al respecto, el integrante de la cartera que conduce Patricia Bullrich aclaró que por el momento no hay indagatorias, pero explicó que "cualquier declaración testimonial se puede convertir en indagatoria, si el juez o la fiscal consideran que los dichos pueden ser incriminatarios para la persona que está bajo juramento".

En declaraciones a la prensa, Cané evitó inclinarse por una de las versiones que se barajan en torno de la desaparición del joven de 28 años y afirmó: "No tenemos hipótesis, sino que nos dedicamos a investigar absolutamente todo lo que va surgiendo en la causa y lo que nos pide el juez".

Por su parte, Paula Litvachky, directora del Área de Seguridad y Justicia del CELS (organismo de derechos humanos que integra una de las querellas), remarcó ayer en declaraciones a la radio FutuRock que no está descartada la desaparición forzada de Maldonado. Sus dichos llegaron después de que la ministra Bullrich asegurara que esa hipótesis quedaba anulada tras los resultados de las pericias en las camionetas que usó la Gendarmería y que no contenían material genético del joven.

"Esto no descarta definitivamente que siga siendo una desaparición forzada porque ésta se puede haber dado de una manera que no implique la utilización de los vehículos que se peritaron, señaló Litvachky.