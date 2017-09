El iPhone a u$s 1000 pone a prueba la lealtad de los consumidores

A partir de esta semana Apple pone a prueba la lealtad, el poder de compra y el entusiasmo por la innovación de sus consumidores.

En el evento del martes en su nueva sede en Cupertino, la compañía presentó su tan anticipado iPhone del décimo aniversario. El modelo de alta gama se suma a la línea de productos Apple y viene con mejoras respecto al iPhone 7 y 7 Plus lanzados el año pasado.

Los analistas creen que el lanzamiento ayudará a Apple a superar el problema que tiene con el crecimiento desde hace dos años. En mercados como Estados Unidos y Europa, donde la propiedad de smartphones está casi saturada y muchos consumidores dejan pasar más tiempo para renovar sus aparatos, la mejor manera de aumentar rápido los ingresos es cobrando más caro cada teléfono, en vez de simplemente depender de una mayor venta de unidades. Al mismo tiempo, Apple introdujo componentes nuevos muy costosos.

Entre ellos está el display OLED que permite que el frente del teléfono sea una pantalla sin márgenes. Las cámaras ofrecerán funciones de "realidad aumentada" y dejarán desbloquear el aparato mediante el reconocimiento facial, en vez de huella digital.

Sin embargo, escasean los componentes más avanzados, por lo que muchos consumidores tendrán que esperar más allá de fines septiembre para tener su nuevo iPhone. Eso presenta una oportunidad para rivales como el nuevo Note 8 de Samsung, o Essential, el fabricante de smartphones liderado por el cofundador de Android, Andy Rubin, que está apuntando a clientes premium como los de Apple con su aparato que vende a u$s 699. Google también informó que está preparando una versión nueva de su smartphone Pixel.

Con esta renovada competencia en el mercado de teléfonos de alta gama, Apple apuesta a la lealtad de sus consumidores con su familia de productos y servicios. Pero los analistas sostienen que para que la compañía conserve sus márgenes de ganancia los más elevados de la industria, con los precios altos de los componentes es lógico que el iPhone edición especial cueste al menos u$s 1000, y quizás aún más en el caso de los modelos con mayor capacidad de almacenamiento.

"Nunca tuvimos un teléfono que salga tanto", dijo Ben Bajarin, analista de Creative Strategies. "Apple sabe que sus clientes no se van a ninguna parte, lo que les está ofreciendo es una mayor cantidad de opciones".

Un estudio de Creative Strategies y SurveyMonkey señala que el 21% de los consumidores piensa comprar el nuevo iPhone sin importar el precio que tenga, si bien el 33% de los actuales usuarios de iPhone dijeron que no lo renovarán si es demasiado caro.

La segmentación del mercado como ésta es común en mercados maduros desde televisores hasta autos. Y Apple ya lo hizo con su actual línea de productos.

Las computadoras de escritorio de Apple ya tienen variedad de precios, desde u$s 500 la Mac mini hasta u$s 4000 una Mac Pro. El Apple Watch, cuando fue lanzado, incluyó un modelo Edition de oro que costaba más de u$s 10.000. El iPhone mismo tuvo en 2013 una versión más barata con el 5C de plástico, cuyo precio era u$s 100 inferior al modelo estándar. Mientras tanto, el iPhone 7 Plus más caro con 256 GB de memoria ya sale u$s 969.

"Apple se ha convertido en el maestro de la segmentación de una cartera en diferentes niveles de precios", dijo Geoff Blaber, analista de CCS Insight. "Tendemos a fijar la atención en el número 1000 (u$s 1000) y creer que éste es nuevo terreno para Apple; pero en realidad tiene una cartera mucho más amplia de lo que muchos piensan".

Sin embargo, podría crear un problema de percepción que está esquilando la base de consumidores de Apple notoriamente leales y adinerados. "Va a ver mucha confusión de que este Apple que salió a sacarle todo lo que puede a sus clientes", afirmó Blaber.

"No es un secreto que Apple tiene los mayores márgenes de la historia", dijo Wayne Lam del grupo de investigación IHS. "Este año se pondrá a prueba la elasticidad de precios de los consumidores". Algunos de ellos están dispuestos pagar más por sus teléfonos porque el aparato se convirtió en algo primordial para su vida diaria, aseguran los analistas.