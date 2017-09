Con el doble de demanda, Finanzas renovó Letes por u$s 1000 millones

El Ministerio de Finanzas de la Nación recaudó ayer u$s 1000 millones en una nueva colocación de Letras del Tesoro (Letes). Así, logró refinanciar la totalidad del vencimiento de estos instrumentos que está previsto para los próximos días. La demanda fue de u$s 2583 millones, lo que más que duplicó el monto que buscaba emitir la cartera conducida por Luis Caputo.

Se colocaron u$s 600 millones en Letes a 182 días de plazo (con vencimiento el 6 de marzo de 2018), con una tasa del 2,78% nominal anual y u$s 400 millones en títulos a 378 días (que vencen el 28 de septiembre de 2018), con una tasa de 3,12% nominal anual. El tramo más corto fue el que mayor cantidad de ofertas concentró, con posturas que alcanzaron los u$s 2065 millones, mientras que las Letes a 378 días recibieron órdenes por u$s 518 millones.

El Ministerio de Finanzas adjudicó el total de las órdenes minoristas recibidas (por hasta u$s 50.000 inclusive). A las ofertas del tramo general, por su parte, se les aplicó un factor de prorrateo de 26,97% y de 76,32% para los plazos de 182 y 378 días, respectivamente.

En tiempos de escala del dólar, las Letes fueron muy valoradas por los ahorristas debido a que permiten acceder a dólares al precio mayorista registrado el día de apertura de la licitación, siempre más barato que el que se consigue en las ventanillas de los bancos. Ayer, por ejemplo, quienes suscribieron (ya sea en pesos o en dólares) lo hicieron a un tipo de cambio de $ 17,1125, más de 20 centavos por debajo de los $17,35 que cotizó la divisa en las pizarras de la City. Sin embargo, el dólar mayorista cerró ayer a $ 17,07, es decir, aun más abajo que el de suscripción. Para Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, "era de esperar una baja del precio del dólar" impulsada, precisamente por la necesidad de pesos por parte de bancos, empresas e inversores para suscribir Letes.

La divisa había empezado la rueda de ayer con una suba en la cotización del pero rápidamente apareció la oferta de los exportadores, que buscaron aprovechar el precio y equilibraron el tipo de cambio. En total, se operaron u$s 479 millones en el mercado de contado (spot), mientras en las plazas de futuros MAE y Rofex se transaron 22 y 476 millones, respectivamente.