Cresta Roja: trabajadores rechazaron una oferta y se endurece el conflicto

Los trabajadores de la avícola Cresta Roja mantienen cortados dos carriles de la Autopista Ezeiza-Cañuelas desde las 16, piquete que extenderán hasta las 22 al tiempo que no descartan acampar frente al aeropuerto de Ezeiza, dijeron a Cronista.com fuentes gremiales.

El plan de acción fue decidido hoy como rechazo a una oferta que la empresa Proteinsa. S.A, que se hizo cargo de la firma tras la quiebra de Rasic, llevó al Ministerio de Trabajo para saldar una deuda que reclaman los trabajadores, quienes denunciaron la semana pasada que la firma está incumpliendo un compromiso indemnizatorio, a cambio de la cesión de años de antigüedad para pasar a la nueva razón social, que se estableció en el proceso de quiebra “con continuidad” sustanciado en el Juzgado Comercial N° 18, a cargo de Valeria Pérez Casado.

La oferta empresaria, tal como consta en el acta firmada en la sede de la cartera laboral y a la que accedió Cronista.com, propuso pagar a “cada uno de los trabajadores de Proteinsa S.A. con crédito verificado en la quiebra Rasic Hermanos S.A.” 15.000 pesos no remunerativos por única vez y en tres cuotas en septiembre, octubre y noviembre y una compensación, por la “porción impaga de dichos créditos laborales, mediante el reconocimiento proporcional de antigüedad que hubiese gozado cada trabajador en la fallida empresa, a partir del salario del mes de septiembre”.

Los delegados de Cresta Roja advirtieron que la propuesta, a la que calificaron como “inaceptable”, supone de alguna manera una inversión del acuerdo anterior, que consistía en ceder antigüedad a cambio de dinero. “Ahora prometen respetar la antigüedad, más plata pero sin tener en cuenta uno de los principales reclamos que es el pago de los años indemnizatorios bajo la gestión Rasic que en reiteradas fechas la firma se comprometido a liquidar”, dijeron fuentes cercanas al cuerpo de delegados.

La planta 2, ubicada en Esteban Echeverría, se encuentra de paro y tomada desde hace ocho días. En julio se suscitó otro conflicto, por el despido de más de 52 trabajadores, que luego fueron reincorporados.

Proteinsa, grupo compuesto por las empresas Ovoprot Internacional, Tanacorsa y Grupo Laclau, ganó la licitación para quedarse con Cresta Roja en octubre del año pasado. Es el mismo grupo que se había hecho cargo de la empresa en diciembre de 2015 cuando la Justicia decretó la quiebra de la ex Rasic Hnos. Proteinsa presentó una oferta por u$s 121 millones, con el respaldo del banco brasileño BTG Pactual. Le ganó la puja a Avícola del Plata (conformada por Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen), quien ofertó u$s 80 millones al contado y u$s 60 millones para inversiones. El precio base era de u$s 110 millones.