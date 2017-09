Prat-Gay: “Me imagino en la función pública”

El exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay reconoció hoy que se “imagina” de nuevo en la “función pública” y que sigue estando a “disposición” del presidente Mauricio Macri.

Prat Gay habló durante la 55 Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que se realiza en Santa Fe.

En ese marco, cuando se le preguntó cómo era la relación actual con Macri y si estaba en comunicación con él, el economista afirmó: “El Presidente tiene una agenda muy cargada: pero sigo estando a su disposición”.

Ante la pregunta de si se vería otra vez ocupando un cargo, Prat-Gay respondió: “Sí, me imagino en la función pública”.

No obstante, aclaró que “hay que acostumbrarse a que los tiempos uno no los maneja” y recalcó que “si uno hace las cosas bien no necesita un cargo para estar en las gateras”.

Alfonso Prat Gay fue ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri durante un año, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, siendo reemplazado en el cargo por Nicolás Dujovne.