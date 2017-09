Qué se sabe hasta ahora sobre el caso Santiago Maldonado

A poco más de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado son muchas las hipótesis que se manejan en torno al caso, pero ¿cuáles son los datos reales que hau hasta ahora?

- Según su familia, el joven fue visto por última vez el 1 de agosto pasado durante un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en la provincia de Chubut.

- No encontraron ADN de Maldonado en las camionetas de Gendarmería

- La mitad de las muestras tomadas de los vehículos de Gendarmería en Chubut no tenían ADN de Santiago Maldonado, mientras que en la otra mitad no había material genético alguno, según informó ayer el juzgado federal de Esquel.

- De las 72 muestras tomadas en ocho de los vehículos de Gendarmería que protagonizaron la represión en la ruta 40 y que ingresaron a la comunidad aquel 1 de agosto, 23 no coincidieron con el perfil genético de Santiago; 14 no fueron viables para ser cotejadas; y más de la mitad directamente no contenía material genético.

- Según las pericias realizadas por el servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, sólo se detectó coincidencia genética en la muestra obtenida en la mochila negra secuestrada en el allanamiento realizado en la vivienda en la que residió Maldonado en la ciudad de El Bolsón. Quedaban por analizar otras dos muestras

La declaración de los gendarmes

Tres gendarmes se presentaron ayer ante el juez federal Guido Otranto, quien investiga la desaparición de Maldonado, y la fiscal Silvina Ávila. Se trata de Neri Armando Robledo, César Peralta y Walter Ruíz Díaz.

Armando Robledo, quien participó del operativo realizado el 1 de agosto en la Ruta 40 cerca de Esquel, reconoció que hirió a un manifestante que cruzaba el río Chubut durante el desalojo de una protesta mapuche en la que se denuncia la desaparición de Maldonado.

El gendarme reconoció en un interrogatorio que le dio un "piedrazo" en la "espalda" a una de las personas que escapaban por el río.

En tanto hoy al menos cuatro efectivos de Gendarmería Nacional se presentaron en el juzgado federal de Esquel para prestar declaración testimonial. Se trata de Hugo Fabián Díaz, Daniel Alejandro Gómez, Orlando Federico Yucra y Juan Rofolfo Prieto.

Los rastrillajes

El viernes 8 de septiembre comenzaron las tareas de rastrillaje sobre las márgenes del Río Chubut, por orden del juez Otranto, en busca de rastros que permitan aportar información sobre el paradero de Maldonado.

El operativo se desarrolla en un área rural, a lo largo de 800 kilómetros y aguas abajo de donde se sitúa el predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof de Resistencia Cushamen. Las tareas continúan al día de hoy.

Fuentes judiciales señalaron que en el operativo participan “buzos de Prefectura de Bariloche, un helicóptero, un dron y decenas de policías federales”, a cargo de la tarea de rastrillaje de “unos 800 kilómetros de río en ambas márgenes, desde el límite de la comunidad mapuche y la estancia Benetton hacia el este”.

"No se descartan hipótesis", según el Gobierno

El secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gonzalo Cané, insistió hoy en que no se descarta "ninguna hipótesis" e indicó que se realizará "un análisis de tierra a la vera del río" Chubut.

"No se puede descartar nada. No descarto ninguna hipótesis... que haya sido un gendarme en particular y un grupo haya tomado decisiones incorrectas, pero no hay que mezclar las conductas que pudieron tener algunos gendarmes con el valor que reviste una fuerza nacional como la Gendarmería tanto para la Patagonia como para todo el país", afirmó el funcionario de la cartera encabezada por Patricia Bullrich.