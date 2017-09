Conicet: investigadores afirman que la protesta durarán hasta que haya respuestas

Alan Szalai, becario del Conicet e integrante del grupo Jóvenes Científicos Precarizados, advirtió hoy que mantendrán la "toma pacífica" en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que iniciaron ayer si es que no reciben respuestas a sus reclamos.

"Se va a decidir en la asamblea, pero es probable que si no hay ningún tipo de respuestas, seguiremos ocupando porque parece ser la voluntad mayoritaria, pero se va a decidir en la asamblea", afirmó.

En diálogo con radio Rivadavia, Szalai explicó que la medida es por la falta de cumplimiento "de dos puntos básicos que estaban contemplados en el acuerdo que se firmó en diciembre", relacionados con la continuidad laboral de los investigadores.

En ese sentido, cuestionó la actitud del ministro Lino Barañao al asegurar que "solo concurrió una sola vez a la mesa de diálogo" y que, incluso, suspendió esas reuniones durante tres meses.

"Sus funcionarios dicen que ellos no tienen los tiempos o no pueden escuchar este reclamo a esta altura, pero hubo nueve meses y permanentemente los convocamos a todas las instancias de negociación y diálogo. Y estuvo tres meses interrumpida esta mesa porque el ministerio no la quiso llamar", explicó.

Alrededor de 120 investigadores del Conicet pasaron la noche en el edificio ubicado en la calle Godoy Cruz 2320, en el barrio porteño de Palermo, y a las 9 realizarán una conferencia de prensa para dar a conocer detalles del conflicto.