Carrió crece en las encuestas: llegaría al 54,4% en las generales

Un informe de la Universidad Abierta Interamericana revela que en las próximas elecciones generales legislativas porteñas, Elisa Carrió aumentaría su caudal de votos hasta obtener 54,4%. La dirigente de Vamos Juntos se impondría así por amplio margen sobre Daniel Filmus, de Unidad Ciudadana, que totalizaría el 20,3%.

Ese escenario haría retroceder a Martín Lousteau, el referente de Evolución, que lograría un 12% y, en cambio, motivaría un crecimiento de Matías Tombolini (Frente Renovador) hasta el 5,2%. Marcelo Ramal, por el Frente de Izquierda, alcanzaría el 4,4%, y Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, lograría el 4,3%.

Según el relevamiento realizado por la casa de estudios, casi el 20% de los que optaron por un candidato para octubre dice que aún ésta decisión no está firme. En ese sentido, el candidato que está más inestable en su proyección es Lousteau: el 65% que dice que lo va a votar no tiene firme su sufragio.

Otro dato relevante que arroja la muestra es que un 13,3% de los consultados no iría a la elección si esta no fuese obligatoria. Quienes más se inclinan por esta decisión son también los votantes de Lousteau, con un 34,9% explicado por el desinterés en la política. En la visión más desencantada del sistema también están incluidos los votantes de izquierda, que dicen que no irían a votar si no fuese obligatorio (23,6% para Ramal y 25,3% para Zamora).

En cambio, los votantes de Carrió y Filmus, mayoritariamente, aseguran que tendrán su voto decidido más de un mes antes de la elección. La actual diputada logró casi el 50% de los votos en la PASO, mientras que su rival superó el 16% y se impuso en la interna del justicialismo porteño sobre Guillermo Moreno e Itaí Hagman.