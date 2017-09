Randazzo también le dijo que no, pero Cristina insistirá con la unidad

Una campaña epistolar. A la "carta abierta" de Cristina Fernández de Kirchner con un llamado a unir al universo no oficialista contra el Gobierno, su ex ministro y hoy contrincante electoral, Florencio Randazzo, también le respondió con una misiva. "No compartimos que haya una sola opción opositora, y que justo sea la que te lleva como candidata", la chicaneó el postulante a senador por Cumplir, que el prólogo de las PASO, así como en 2015, le reclamó a la ex Presidenta una interna. De más está decir que en la Casa Rosada celebraban ayer la novela peronista.

Horas antes, Cristina Kirchner había remarcado su idea, sin haber leído aún a su ex ministro pero sí ya sabiendo las negativas de sus otros ex funcionarios, Sergio Massa (1País) y Graciela Ocaña (si bien al ser ahora oficialista con Cambiemos, el mensaje no iba dirigida a ella); de la izquierda; de Fernando "Pino" Solanas; entre otros. "Voy a insistir con el pedido de unidad hasta el último minuto del proceso electoral", aseveró la postulante de Unidad Ciudadana (UC), durante una recorrida por Ituzaingó de campaña informal (la formal arranca el domingo). "Es necesario lograr la unidad del voto opositor no para que gane Cristina o pierda (Mauricio) Macri. El que no tiene que ganar es el ajuste", añadió la ex mandataria.

En su dura publicación, que se hizo esperar unas 24 horas, Randazzo explicó que decidió contestar la carta de la ex Presidenta "para evitar que algún ciudadano desprevenido caiga en la trampa de la polarización", al opinar que tanto ella como el presidente Mauricio Macri "juegan el mismo juego". No es un secreto que en el cristinismo aspiran a captar no sólo los dirigentes del chivilcoyano sino también una porción de su electorado, que llegó a casi el 6% en las primarias. Siempre con la esperanza que el Gobierno no haga lo mismo con el universo massista, considerando la mínima diferencia del 0,21% con la que UC se impuso frente a Esteban Bullrich.

Sigue Randazzo, con la espina en el ojo: "El GRAN ajuste, como lo llamás, ya lo vienen sufriendo los argentinos. Sólo es posible porque Macri es Presidente. Y Macri es Presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos". La clara referencia es a la decisión de la ex mandataria de hace dos años de no permitir una interna presidencial en la que el ex ministro de Transporte quería enfrentar al finalmente derrotado Daniel Scioli.

El candidato de Cumplir reiteró el concepto ante un escenario más actual. "Si miramos el presente, es cierto que la oposición está fragmentada. Pero lo está también por tu propia responsabilidad", le achacó. "Pero como dijo alguien muy cercano a vos, Cristina no puede competir contra su empleado (fueron varios los que lo repitieron, uno de ellos el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi). Y por eso te fuiste del peronismo, creaste un partido y evitaste las primarias. Entonces pregunto: ¿Quién fragmentó a la oposición?", sentenció Randazzo.

Finalmente, también la desafió a un debate. Si bien el canal TN está preparando uno (ayer Massa dijo que "obviamente" participaría de uno), en el Instituto Patria evitan deslizar si la ex Presidenta aceptaría la invitación, en otras elecciones desestimada.